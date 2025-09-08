Θανατηφόρο 17χρονου: ανείπωτος ο πόνος για τον Γιώργο, συνελήφθη ο υπεύθυνος των έργων ασφαλτόστρωσης

Πληροφορίες αναφέρουν ότι επισήμως δεν είχε δοθεί άδεια για την έναρξη των εργασιών/δυστυχώς ο 17χρονος δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας.
Θρήνος και οδυρμός για τον χαμό του 17χρονου Γιώργου στην άσφαλτο. Ένας ακόμα νέος που χάθηκε τόσο άδικα και πρόωρα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια του, τους φίλους και συγχωριανούς του, στον Άγιο Μύρωνα, που δεν μπορούν να πιστέψουν ότι δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Το φορτηγό που οδηγούσε ο 17χρονος εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε με μοιραία γι’ αυτόν κατάληξη καθώς ο νεαρός οδηγός, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας που, υπό διαφορετικές συνθήκες, θα μπορούσε να ήταν σωτήρια για τη ζωή του. Ο Γιώργος βοηθούσε στην οικογενειακή επιχείρηση, αν και κάποιοι που τον γνώριζαν, είπαν στο Cretalive.gr ότι θα φοιτούσε σε σχολή Εμποροπλοιάρχων. Τον Νοέμβριο θα έκλεινε τα 18. Το βαρύ όχημα ανήκε σε στενό συγγενικό του πρόσωπο.
Αστυνομικές πηγές περιέγραψαν στο Cretalive ότι κατά την οδήγηση, έχασε τον έλεγχο στο τιμόνι καθώς το βαρύ όχημα «βρήκε» στο χαντάκι των όμβριων υδάτων, στα δεξιά του δρόμου, ο 17χρονος έκανε κίνηση προς αριστερά και εν συνεχεία προσπάθησε να το επαναφέρει, όμως το φορτηγό εξετράπη της πορείας και ανατράπηκε, με μοιραία κατάληξη. Το δυστύχημα συνέβη στο ρεύμα προς Ρέθυμνο, κοντά στο Φόδελε, επί του ΒΟΑΚ.
Έχει ενδιαφέρον ότι στο συγκεκριμένο τμήμα εκτελούνταν εργασίες στο οδόστρωμα και αυτή είναι μία πτυχή που διερευνούν Αστυνομία και Δικαιοσύνη. Μάλιστα, πληροφορίες, αναφέρουν ότι ήδη έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος του έργου καθώς φέρεται οι εργασίες να ξεκίνησαν παράτυπα, χωρίς να έχει δοθεί αρμοδίως επίσημη άδεια. Ως προς τον τραγικό πατέρα, τίθεται θέμα παραμέλησης εποπτεία ανηλίκου αλλά αυτό είναι το ελάχιστο μπροστά στην ασύλληπτη τραγωδία που «χτύπησε» την πόρτα της οικογένειας τους.
