Χανιά:Απαγόρευση της κολύμβησης προσωρινά στην παραλία ΚΟΥΜ ΚΑΠΙ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μετά τον από 27-03-2026 επιτόπιο υγειονομικό έλεγχο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας

Χανίων στην ακτή κολύμβησης ΚΟΥΜ ΚΑΠΙ που βρίσκεται στα Χανιά του Δήμου Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ότι υπάρχει διαρροή λυμάτων – ακαθάρτων υγρών αποβλήτων, πιθανά λόγω βλάβης στο δίκτυο ακαθάρτων της περιοχής, εκδόθηκε Απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Χανίων

για την απαγόρευση της κολύμβησης προσωρινά στην παραλία ΚΟΥΜ ΚΑΠΙ της Δ.Ε. Χανίων του Δήμου Χανίων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία των λουόμενων και χρηστών της θαλάσσιας περιοχής και η προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Η απαγόρευση ισχύει μέχρι να διαπιστωθεί η αποκατάσταση της ποιότητας των νερών κολύμβησης κατόπιν των δειγματοληψιών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Χανίων, οπότε θα εκδοθεί νέα Απόφαση.

Δήμος Πλατανιά:Αναβολή πεζοπορίας στη Δ.Κ. Καλυδωνίας λόγω...

Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει ότι η προγραμματισμένη πεζοπορική διαδρομή,...

Ηράκλειο:Πασχαλινό Παζάρι της Ηλιαχτίδας _30 Μαρτίου...

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΠΑΖΑΡΙ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ...

politika-kritis-ad
politika-kritis-ad

