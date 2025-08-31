Χανιά:Αποκατάσταση βλάβης στο Αντλιοστάσιο Μυλωνιανών – Σταδιακή ομαλοποίηση της υδροδότησης

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ενημερώνει ότι η σοβαρή ηλεκτρολογική βλάβη, η οποία παρουσιάστηκε από τα ξημερώματα της Κυριακής στο αντλιοστάσιο Μυλωνιανών στο Βαρύπετρο Χανίων, έχει πλέον αποκατασταθεί.

Παρά τη γρήγορη παρέμβαση των τεχνικών συνεργείων και την επαναλειτουργία της εγκατάστασης, η πλήρης ομαλοποίηση της υδροδότησης απαιτεί την παρέλευση ενός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υδροδότηση των περιοχών που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο αντλιοστάσιο, παρακαλείται το καταναλωτικό κοινό, να κάνει λελογισμένη χρήση του νερού, ώστε η κατάσταση να ομαλοποιηθεί πλήρως το συντομότερο δυνατόν.

Ο Ο.Α.Κ. ευχαριστεί για ακόμη μία φορά το κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του.