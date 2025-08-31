Πολιτικά Κρήτης

Ρέθυμνο:Δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ατάλης-Μπαλί

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΔΙΣΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΑΤΑΛΗΣ-ΜΠΑΛΗ
29 Αυγούστου 2025

Το πρωί της Παρασκευής, 29ης Αυγούστου 2025, εορτή της Αποτομής της τιμίας Κεφαλής του αγίου, ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ατάλης-Μπαλή της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, πραγματοποιήθηκε Δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μπραζαβίλ και Γκαμπόν κ. Θεόδωρο εκ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, ο οποίος χοροστάτησε και κατά τον Όρθρο, και τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη, Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομο.

Προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Πρόδρομος υποδέχθηκε με λόγους αγάπης τον Σεβασμιώτατο Ιεράρχη του Αλεξανδρινού Θρόνου, τον οποίο και προέτρεψε να ομιλήσει καταλλήλως στο εκκλησίασμα περί του εορτάζοντος Τιμίου Προδρόμου.

Ο Σεβασμιώτατος κ. Θεόδωρος, με γλαφυρό λόγο, αναφέρθηκε στα επίκαιρα μηνύματα της ζωής και της μαρτυρίας του Τιμίου Προδρόμου, ευχόμενος προς όλους έτη πολλά, ευλογημένα και «προδρομοσκέπαστα».

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
