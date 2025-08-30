Πολιτικά Κρήτης

Δήμος Αμαρίου:Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή αθλητών πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες δρόμου «9α ΝΕΥΣΑΜΑΡΙΑ»

Πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 23 Αυγούστου στο ΝΕΥΣ ΑΜΑΡΙ οι λαϊκοί αγώνες δρόμου «9α ΝΕΥΣΑΜΑΡΙΑ στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων της γιορτής του Αγίου Τίτου. Οι αγώνες ξεκίνησαν το 1984 με άλλη ονομασία και συνεχίζονται ανελλιπώς μέχρι και σήμερα. Διεξάγονται υπό την αιγίδα του Δήμου Αμαρίου σε συνεργασία με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους ΣΑΜΙΤΟΣ και ΆΓΙΟΣ ΤΙΤΟΣ των χωριών Νευς Αμαρίου και Οψυγιά.

Οι διοργανωτές ευχαριστούν όλους όσους συνέβαλλαν εθελοντικά για την επιτυχία των αγώνων.

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε, τον Δήμο Αμαρίου για την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους των εξόδων καθώς και για την διαδικασία αδειοδότησης των αγώνων, τον Επιχειρηματία κ. Ιωάννη Γενεράλη από το Γερακάρι για την παραχώρηση του Ασθενοφόρο της “ΑΓΚΑΛΗΣ ΗΟΜΕS”, τον κ. Καναβά Εμμανουήλ για την χορηγία των διπλωμάτων, τον Ιατρό κ Στεφανάκη Γεώργιο για την ιατρική κάλυψη, τον Ερυθρό Σταυρό Ρεθύμνου για την βοήθεια με 4 μέλη του, τον αθλητικό εκφωνητή κ. Στούπη Ευάγγελο και το Αστυνομικό Τμήμα Αμαρίου για την ασφάλεια των διαδρομών. Τέλος να ευχαριστήσουμε τους 90 πρωταγωνιστές της εκδήλωσης δρομείς που έλαβαν μέρος.

Ακολουθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα.
α) Δρόμος 300μ μικρών αγοριών.
1. Μουχασίρης Άγγελος – Ρέθυμνο
2. Τσαχάκης Εμμανουήλ – Δρυγιές
3. Κλάδος Λευτέρης – Αμάρι

β) Δρόμος 300μ μικρών κοριτσιών.
1. Παλιεράκη Μαρία – Μοναστηράκι
2. Μαραβελάκη Αθηνά – Αμάρι
3. Ντέντα Ανδριάνα – Αμάρι

γ) Δρόμος 1000μ.Παμπαίδων.
1. Καλογεράκης Νικόδημος – Αμάρι – 4.54″
2. Νύκταρης Φιλοθέης – Αμάρι – 6.01″
3. Νουκάκης Μιχαήλ – Αμάρι – 6.03″

δ) Δρόμος 1000 μ. Παγκορασίδων.
1. Καλογεράκη Μαρία – Αμάρι 5.23″
2. Γαζοράκη Αριάδνη – Μοναστηράκι 5.25″
3. Χρηστάκη Αθηναΐς – Αμάρι 5.29″

ε) Δρόμος 2.500 Παίδων.
1. Ανυφαντάκης Νικόλαος – Αμάρι – 9.46″
2. Δρυγιαννάκης Άγγελος – Αμάρι – 12.27″
3. Κλάδος Δημήτρης – Αμάρι – 13.45″

στ) Δρόμος 1800 μ. Κορασίδων.
1. Ακουμιανάκη Στεφάνια – Γερακάρι – 10.55″
2. Νυκταρη Αλεξάνδρα – Αμάρι -11.57″
3. Δρυγιαννάκη Ελένη – Αμάρι – 13.18

ζ) Κασιμάτειος Δρόμος 4.500μ Ανδρών.
1.Τσάβαλος Χρυσοβαλάντης – Ρέθυμνο – 16.56″
2.Καμπιτάκης Μιλτιάδης – Ηράκλειο – 18.46″
3.Γερανιωτάκης Ιωάννης – Ρέθυμνο – 19.02″

η) Κασιμάτειος Δρόμος 4.500μ Γυναικών.
1.Γαλεράκη Μαριάννα – Ρέθυμνο – 23.29″
2.Ταχιράι Μαρινέλα – Ρέθυμνο – 26.57″
3. Γκαλά Μαρία Σοφία – Ρέθυμνο – 33.11″

θ) Κασιμάτειος Δρόμος 4.500μ. Εφήβων.
1. Αραμπατζόγλου Γεράσιμος – Αμάρι – 20.57″
2. Δραμιτινός Ιωάννης – Αμάρι – 25.57″

Νευς Αμάρι 29/08/2025
Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εκκλησία της Κρήτης: τι θα γίνει με...

0
Έρχεται Σεπτέμβριος και σίγουρα το θέμα θα τεθεί εκ...

Συναγερμός στην Κρήτη: 35 γύπες θύματα της...

0
Ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής κρούει τον...

Εκκλησία της Κρήτης: τι θα γίνει με την εκλογή νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας;
Εορτολόγιο 30 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Σάββατο 30 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Alpha Bank: Οι προκλήσεις στον ελληνικό τουρισμό – Πώς κινούνται τα ξενοδοχεία

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η διαδικτυακή φήμη της Ελλάδας ως ταξιδιωτικού προορισμού εξακολουθεί...

Θέλετε να ζήσετε περισσότερο; Το μυστικό είναι απλό – Όλοι μπορούν να το κάνουν

ΠΚ team ΠΚ team -
Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι το μυστικό της μακροζωίας κρύβεται...

Έξαρση σε απάτες σε όλη την Κρήτη – «Επιστήμη» η αρπαγή χρημάτων από επιτήδειους

ΠΚ team ΠΚ team -
Καθημερινά τα περιστατικά με θύματα πολίτες που πείθονται από...

