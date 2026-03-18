Χανιά:Απουσία Δημάρχου Πλατανιά κ.Γιάννη Μαλανδράκη

Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει ότι ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, θα απουσιάζει από τα καθήκοντά του από την Τετάρτη 18 έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου λόγω μετάβασης του στην Αθήνα..

Ο κ. Μαλανδράκης θα συμμετάσχει στις διήμερες συνεδριάσεις της ΔΕΠΑΝ, υπό την ιδιότητά του ως Α΄ Αντιπροέδρου αυτής, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κατά την περίοδο της απουσίας του, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές του Δημάρχου θα ασκούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία, ο Αντιδήμαρχος κος Καλαϊτζάκης Γεώργιος.