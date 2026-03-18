Δήμος Μαλεβιζίου:Τιμητική εκδήλωση για τον οπλαρχηγό Ιωάννη Παλμέτη – Παντερή την Κυριακή στο Καμαράκι

Ο Δήμος Μαλεβιζίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμαρακίου «Ο Χαϊνόσπηλιος» και η οικογένεια των Παντερήδων τιμούν τη μνήμη του Καπετάν Ιωάννη Παλμέτη – Παντερή, μιας εμβληματικής μορφής των Κρητικών Επαναστάσεων, την Κυριακή 22 Μαρτίου στις 12:00, με επιμνημόσυνη δέηση που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη στο Καμαράκι.

Ο οπλαρχηγός Ιωάννης Παλμέτης – Παντερής διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην Κρητική Επανάσταση κατά των Οθωμανών, αποκόπτοντας την επικοινωνία μεταξύ Ρεθύμνου και Ηρακλείου. Με ορμητήριο το Χαϊνόσπηλιο, ήλεγχε τον μοναδικό οδικό άξονα της εποχής στην περιοχή του Στρούμπουλα, καταφέροντας σημαντικά πλήγματα στις τουρκικές δυνάμεις.

Η εκδήλωση αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής σε έναν γενναίο αγωνιστή, που με την τόλμη, την αποφασιστικότητα και την προσφορά του συνέβαλε καθοριστικά στον αγώνα για την ελευθερία της Κρήτης.