Ηράκλειο: Παρέμβαση του Ρουβίκωνα σε πάρκινγκ στα Ενετικά Τείχη – Ζημιές σε μπάρες και διαχωριστικά

Παρέμβαση σε δημοτικούς χώρους στάθμευσης περιμετρικά των Ενετικών Τειχών στο Ηράκλειο πραγματοποίησαν μέλη της ομάδας Ρουβίκωνας, προχωρώντας σε φθορές σε μπάρες εισόδου και αφαίρεση διαχωριστικών στοιχείων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες, με τους συμμετέχοντες να ανοίγουν χώρους στάθμευσης που είχαν τεθεί πρόσφατα εκτός λειτουργίας, επιδιώκοντας – όπως υποστηρίζουν – την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης αφαιρέθηκαν κολονάκια και προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές ελέγχου εισόδου.
Σε σχετική ανακοίνωσή τους, τα μέλη της ομάδας αναφέρουν ότι «τα δημοτικά πάρκινγκ ανήκουν στους πολίτες», εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην κατάργηση θέσεων στάθμευσης, την οποία συνδέουν με εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων.
Η κινητοποίηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αντιδράσεων που έχουν προκύψει μετά την εφαρμογή μέτρων περιορισμού της στάθμευσης στην περιοχή των Ενετικών Τειχών, τα οποία – σύμφωνα με τους διαμαρτυρόμενους – επιβαρύνουν περαιτέρω το ήδη οξύ πρόβλημα εύρεσης θέσεων στο κέντρο της πόλης.
Από την πλευρά των αρμόδιων αρχών έχει ξεκινήσει η διερεύνηση του περιστατικού, ενώ το ισχύον καθεστώς ρυθμίσεων στάθμευσης παραμένει σε εφαρμογή, με στόχο την προστασία του μνημείου και τη διαχείριση της κυκλοφορίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη παρέμβαση της συγκεκριμένης ομάδας στο Ηράκλειο, μετά την έναρξη της δραστηριοποίησής της στην Κρήτη. Μέχρι στιγμής, δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από τη δημοτική αρχή, ενώ πηγές του Δήμου επισημαίνουν ότι η εφαρμογή της νομιμότητας αποτελεί προτεραιότητα.