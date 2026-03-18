ΚΡΗΤΗ

1ο Παγκρήτιο expo-Forum στις Βρυξέλλες για την προώθηση των Κρητικών Προϊόντων στην καρδία της Ευρώπης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ένα ακόμη βήμα για την αναγνώριση της αξίας των προϊόντων που παράγει η κρητική γη και την προώθησή τους στη διεθνή αγορά, σχεδιάζουν τα Επιμελητήρια της Κρήτης, με τη διοργάνωση του 1ου Παγκρήτιου expo-Forum στις Βρυξέλλες.

Πρόκειται για προκαθορισμένες Β2Β συναντήσεις που θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν παραγωγοί και μεταποιητές του κλάδου των τροφίμων και ποτών από τις 4 περιφεριφερειακές ενότητες της Κρήτης, με 50-60 προσεκτικά επιλεγμένους εισαγωγείς, χονδρεμπόρους, λιανοπωλητές, επαγγελματίες εστίασης και εξειδικευμένους διανομείς από το Βέλγιο.

Οι στοχευμένες επιχειρηματικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2026 στο Ferme Foster στο Rosières των Βρυξελλών. Η συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι ΔΩΡΕΑΝ, αλλά απαιτείται η συμπλήρωση αίτησης έως την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026.

Το 1ο Παγκρήτιο expo-Forum στις Βρυξέλλες διοργανώνεται από τα Επιμελητήρια της Κρήτης με κοινό στόχο την προώθηση των κρητικών προϊόντων και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων-μελών τους στη διεθνή αγορά.

Παρακαλούνται όσες επιχειρήσεις θέλουν να συμμετάσχουν στο expo-Forum να δηλώσουν συμμετοχή, αποστέλλοντας τη φόρμα συμμετοχής στο email: epimel@chania-cci.gr

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Επιμελητήριο Χανίων και με τη Ναταλία Κοτσάκη στο τηλέφωνο: 28210 52329.

H Περιφέρεια Κρήτης στη διεθνή έκθεση τουρισμού...

0
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στη...

Δήμος Καντάνου-Σελίνου:Πρόγραμμα Εορτασμού Εθνικής Επετείου «25ης Μαρτίου...

0
Την Τρίτη 24 Μαρτίου και την Τετάρτη 25 Μαρτίου...
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
