Συνεχίζονται οι επαφές του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού με Συλλόγους και Φορείς της πόλης

Στη Λότζια η Διευθύντρια του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου και εκπρόσωποι του Συλλόγου Στατικού Μοντελισμού Ηρακλείου

Συνεχίζοντας τις συναντήσεις με φορείς της πόλης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός υποδέχθηκε στη Λότζια την Διευθύντρια του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου και εκπροσώπους του Συλλόγου του Στατικού Μοντελισμού Ηρακλείου.

Ειδικότερα:

Στη συνάντηση με την Διευθύντρια του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Ανδρονίκη Σπαθαράκη στην οποία συμμετείχε και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης, συζητήθηκαν η ταυτότητα, οι στόχοι και το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας.

Την ατζέντα απασχόλησε και η επικείμενη εκδήλωση για τα 20 χρόνια λειτουργίας του, η οποία αναμένεται να αναδείξει την μέχρι σήμερα πορεία του καθώς και τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου είναι το μοναδικό στη χώρα και ένα από τα συνολικά 24 αντίστοιχα Σχολεία που λειτουργούν στην Ευρώπη.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Στατικού Μοντελισμού Ηρακλείου Θέμης Αλεξανδράκης και το μέλος του Συλλόγου Γιώργος Λαμπράκης συζήτησαν με τον Αλέξη Καλοκαιρινό για το χόμπι του μοντελισμού και για τον στόχο του Συλλόγου να τραβήξει το ενδιαφέρον των νέων για αυτή την πολυδιάστατη ασχολία που απαιτεί συγκέντρωση,

συντονισμό και γνωστικές δεξιότητες. Τέλος, συζητήθηκε και η διοργάνωση της μεγάλης έκθεσης στατικού μοντελισμού για τα 30 έτη από την ίδρυση του Σ.Σ.Μ.Η. η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός του 2026 με στόχο την ανάδειξη της ιστορίας του Συλλόγου Στατικού Μοντελισμού Ηρακλείου.