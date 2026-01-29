Χανιά:Δήλωση Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη για την εκλογή των δύο νέων Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Κρήτης

Η σημερινή εκλογή των δύο νέων Μητροπολιτών Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο και την Εξαρχία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, είναι μια χαρμόσυνη είδηση για όλη την Κρήτη. Με αυτήν η Εκκλησία της Κρήτης συνεχίζει απερίσπαστη, με ομόνοια και ομοψυχία, το σημαντικό της έργο.

Απευθύνω τα συγχαρητήριά μου στους εψηφισμένους μητροπολίτες Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτο και Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων Ιωακείμ για την εκλογή τους. Η εκκλησιαστική τους διαδρομή χαρακτηρίζεται από την προσφορά τους, το ήθος και τη βαθιά αφοσίωση στο ποίμνιο και την αποστολή της εκκλησίας και από τους νέους ποιμαντικούς τους ρόλους έχουν ακόμα πολλά να προσφέρουν στην Εκκλησία και στην Κρήτη.

Άξιοι!