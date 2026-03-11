Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Είχε στην κατοχή του πάνω από δύο κιλά κάνναβη ,κοκαΐνη χρηματικό ποσό και ζυγαριές

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών στα Χανιά

Κατασχέθηκαν 2 κιλά και 192 γραμμάρια κάνναβης , 206 γραμμάρια κοκαΐνης ,χρηματικό ποσό -1010- ευρώ και -2- ζυγαριές

Συνελήφθη χθες (10.03.2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών στα Χανιά.

Ειδικότερα , στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κατοχής εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών της ανωτέρω Υπηρεσίας, χθες (10.03.2026) το μεσημέρι, εντοπίσθηκε σε περιοχή των Χανίων, 51χρονος ημεδαπός ο οποίος και ακινητοποιήθηκε .

Σε έλεγχο που του έγινε και σε νομότυπη έρευνα στην οικία του που ακολούθησε βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

• -2- κιλά και -192,9- γραμμάρια κάνναβης
• -206,4- γραμμάρια κοκαΐνης
• -2- ζυγαριές
• Τριφτης
• Χρηματικό ποσό -1010- ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Συμφωνία Chevron – HELLENiQ Energy: Το σχέδιο...

0
Αύριο η τελική ψήφιση στην Ολομέλεια. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από...

Ενημέρωση Επιμελητηρίου Χανίων: Δασμολογική επιβάρυνση Ελληνικών εξαγωγών...

0
Το Επιμελητήριο Χανίων πληροφορεί τις εξαγωγικές επιχειρήσεις ότι, κατόπιν...

Συμφωνία Chevron – HELLENiQ Energy: Το σχέδιο...

0
Αύριο η τελική ψήφιση στην Ολομέλεια. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από...

Ενημέρωση Επιμελητηρίου Χανίων: Δασμολογική επιβάρυνση Ελληνικών εξαγωγών...

0
Το Επιμελητήριο Χανίων πληροφορεί τις εξαγωγικές επιχειρήσεις ότι, κατόπιν...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Κρήτη: Κοντά στα 2 εκατ. ευρώ το κόστος για Δήμους και Περιφέρεια σε 15 μήνες για το μεταναστευτικό
Επόμενο άρθρο
Χανιά:Παρέμβαση Δημάρχου Πλατανιά προς τον Υπουργό, για την υποστελέχωση του Α.Τ. Πλατανιά
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Συμφωνία Chevron – HELLENiQ Energy: Το σχέδιο 10+1 σημείων για τα κοιτάσματα στη Νότια Κρήτη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αύριο η τελική ψήφιση στην Ολομέλεια. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από...

Eurovision 2026: Κυκλοφόρησε το video clip του «FERTO»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το τραγούδι που βρίσκεται ψηλά στα στοιχήματα απέκτησε το...

Ενημέρωση Επιμελητηρίου Χανίων: Δασμολογική επιβάρυνση Ελληνικών εξαγωγών στις Η.Π.Α.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Επιμελητήριο Χανίων πληροφορεί τις εξαγωγικές επιχειρήσεις ότι, κατόπιν...

Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου με ναρκωτικά,βεγγαλικά και πυροτεχνήματα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST