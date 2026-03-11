Χανιά:Παρέμβαση Δημάρχου Πλατανιά προς τον Υπουργό, για την υποστελέχωση του Α.Τ. Πλατανιά

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κος Ιωάννης Μαλανδράκης, με επιστολή του προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αιτείται την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης του Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά, επισημαίνοντας το σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το Τμήμα.

Όπως τονίζεται, ο Δήμος Πλατανιά είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση Δήμος της Κρήτης και ένας από τους μεγαλύτερους της χώρας, με 51 πρώην κοινότητες, 130 ενεργούς οικισμούς και έκταση περίπου 500 τετρ.χλμ. Η περιοχή ευθύνης του Αστυνομικού Τμήματος εκτείνεται από το οροπέδιο του Ομαλού Χανίων έως τα Νωπήγεια και από το Κολυμπάρι έως την Αγία Μαρίνα Χανίων, καλύπτοντας μια εκτεταμένη τουριστική ζώνη με μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς, όπως το Φαράγγι της Σαμαριάς.

Παρά τις αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης, το Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά διαθέτει σήμερα παρούσα δύναμη μόλις 20 αστυνομικών, έναντι οργανικής δύναμης 42, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών σε μια, τόσο εκτεταμένη περιοχή.

Τελειώνοντας ο Δήμαρχος Πλατανιά προτείνει «… προσωρινά την ενίσχυση του Τμήματος με αποσπάσεις αστυνομικών από άλλες περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, επισημαίνοντας ότι η παρουσία δοκίμων αστυφυλάκων, αν και χρήσιμη, δεν επαρκεί για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών, καθώς η ενίσχυση του αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική αστυνόμευση και την ασφάλεια των κατοίκων και των χιλιάδων επισκεπτών που δέχεται η περιοχή κάθε χρόνο…»