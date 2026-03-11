Αναζήτηση
Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου με ναρκωτικά,βεγγαλικά και πυροτεχνήματα

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και βεγγαλικών-πυροτεχνημάτων στο Ηράκλειο

Κατασχέθηκαν 38 γραμμάρια κοκαΐνης, 122 γραμμάρια κάνναβης , ζυγαριά και χρηματικό ποσό

Συνελήφθη χθες (10.03.2026) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων στο Ηράκλειο.

Ειδικότερα , στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κατοχής εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών της ανωτέρω Υπηρεσίας, χθες (10.03.2026) το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε νομότυπη έρευνα στην οικία 53χρονου ημεδαπού σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -122- γραμμάρια κάνναβης
• -38- γραμμάρια κοκαΐνης
• ζυγαριά
• Χρηματικό ποσό -200- ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα
• -5- κροτίδες

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

