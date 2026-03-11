Ενημέρωση Επιμελητηρίου Χανίων: Δασμολογική επιβάρυνση Ελληνικών εξαγωγών στις Η.Π.Α.

Το Επιμελητήριο Χανίων πληροφορεί τις εξαγωγικές επιχειρήσεις ότι, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της Ελληνικής Πρεσβείας της Ουάσιγκτων, σε συνέχεια της από 20.02.26 απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με την οποία κρίθηκε παράνομη η επιβολή δασμών από την κυβέρνηση των ΗΠΑ με αιτιολογική βάση τον Νόμο περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA),

ο Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή νέου δασμού 10%, βάσει του Άρθρου 122, για όλα τα προϊόντα και όλες τις χώρες, για διάρκεια 150 ημερών.

Εξαιρέθηκαν ελάχιστες περιπτώσεις, όπως το εμπόριο μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά, Μεξικό που ρυθμίζεται από την Συμφωνία USMCA. Ταυτοχρόνως, τέθηκαν εκτός ισχύος πρόσφατες επί μέρους Συμφωνίες με χώρες που καθόριζαν συγκεκριμένο επίπεδο δασμών, όπως με το Η.Β. (MFN + 10%) και την ΕΕ (15%).

Ακαθόριστο παραμένει κατά πόσον καταργήθηκαν οι εξαιρέσεις συγκεκριμένων προϊόντων από τους δασμούς, όπως τα ακτινίδια, πλαστικά, καφές, κλπ. που έχαιραν μηδενικού δασμού. Εκτιμάται ότι αυτές οι εξαιρέσεις έχουν καταργηθεί.

Διατηρούνται οι δασμοί 50% που είχαν επιβληθεί σε προϊόντα σιδήρου, αλουμινίου, χαλκού και παράγωγα αυτών, γιατί έχει χρησιμοποιηθεί διαφορετική νομική βάση που δεν επηρεάζεται από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Ο νέος δασμός 10% προστίθεται στον προϋπάρχοντα δασμό βάσει της Ρήτρας Πλέον Ευνοούμενου Κράτους (MFN).