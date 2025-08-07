ΧΑΝΙΑ

Χανιά: «Ένα Ροκ για τη Μαρία» – Μια μεγάλη ροκ συναυλία αλληλεγγύης

Τα Χανιά ετοιμάζονται να ζήσουν μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αγάπη, μέσα από το φιλανθρωπικό event «Ένα Ροκ για τη Μαρία». Μια πρωτοβουλία που στόχο έχει να στηρίξει την δική μας Μαρία, που παλεύει με μια σοβαρή ασθένεια και χρειάζεται οικονομική βοήθεια για τη νοσηλεία και τις θεραπείες της.

Τη μουσική σκηνή θα φωτίσουν οι αγαπημένοι Χανιώτες Τριώνυμο μαζί με την ταλαντούχα Μαίρη Αθανασίου, ενώ σημαντικοί guest καλλιτέχνες θα συμμετάσχουν, προσφέροντας μια ξεχωριστή ροκ εμπειρία.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 10 Αυγούστου στην πλατεία Γυαλί Τζαμί στις 20:00. Θα υπάρχουν κουμπαράδες με μέλη της οικογένειας. Ο μουσικός εξοπλισμός θα διατεθεί δωρεάν από το Τριώνυμο και όλοι οι καλλιτέχνες συμμετέχουν αφιλοκερδώς. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν αποκλειστικά για την υποστήριξη της Μαρίας και την κάλυψη των εξόδων θεραπείας της.

Η δύναμη της μουσικής γίνεται ομόθυμη κραυγή αλληλεγγύης, καλώντας όλους να ενώσουν τις φωνές τους για έναν σκοπό ζωής. Με την παρουσία και τη στήριξή σας, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.

Θα συμμετέχουν αλφαβητικά οι:
Μαίρη Αθανασίου
Τριώνυμο
Πολύμνια Κοτσώνη
Σταύρος Λαμπρόπουλος
Μάνος Μαλαξιανάκης
Χρήστος Πατεράκης
Πληνθέτες
Μάνος Τρυπιάς
Γιάννης Χριστιανάκης.
Σας περιμένουμε όλους σε μια βραδιά όπου η μουσική σώζει ζωές!

Χανιά:Όλα έτοιμα για τη συναυλία των Χαΐνηδων στην κεντρική πλατεία Καμισιανών.
