Χανιά:Έναρξη 2ου συνεδρίου Ελληνικού Συνδέσμου Κυκλικής Οικονομίας

ΕΝΑΡΞΗ 2ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του εναρκτήριου συνεδρίου του Ελληνικού Συνδέσμου Κυκλικής Οικονομίας (ΕΣΚΟ) στα Χανιά πέρυσι, ξεκινάει αυτήν τη Πέμπτη 18/9 το πρωί στις 9πμ το 2ο διεθνές συνέδριο “Circular Economy: the pathway towards a sustainable development” του ΕΣΚΟ στο συνεδριακό χώρο του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου στο παλιό λιμάνι. Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή το απόγευμα.

Το άνοιγμα των εργασιών θα κάνει ο Πρόεδρος του Συνεδρίου Επίκ. Καθ. Αλέξανδρος Στεφανάκης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης Καθ. Μιχάλης Ζερβάκης και εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης.

Στο συνέδριο θα παρευρεθούν πάνω από 140 συμμετέχοντες από 28 χώρες ανά τον κόσμο, αποδεικνύοντας τον ανερχόμενο ρόλο της κυκλικής οικονομίας διεθνώς και τη διεθνή απήχηση που έχει ήδη αποκτήσει ο ΕΣΚΟ ως ένας από τους πιο δραστήριους τέτοιους συνδέσμους.

Μέγας χορηγός του συνεδρίου είναι η Περιφέρεια Κρήτης και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης, η στήριξη των οποίων και φέτος αποδεικνύει τη σημασία που δίνει η Περιφέρεια στην κυκλική οικονομία ως ένα μοντέλο ανάπτυξης με ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για την Κρήτη.

Χορηγοί είναι επίσης η εταιρεία μηχανικών και συμβούλων Eolos, η εταιρεία μελετών Solidblue, η εταιρεία Intercomm Foods στο χώρο των τροφίμων, η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Χανίων – ΔΕΔΙΣΑ, και ο διεθνής εκδοτικός οίκος Springer. Η διοργάνωση γίνεται υπό την αιγίδα του Διεθνούς Συνδέσμου Κυκλικής Οικονομίας με τον οποίο ο ΕΣΚΟ έχει στενές σχέσεις.

Ο ΕΣΚΟ ιδρύθηκε το 2023 με σκοπό την προώθηση των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και της βιομηχανίας. Αποτελεί τον πρώτο τέτοιο οργανισμό στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Όραμά μας είναι να φέρουμε κοντά εθνικούς και διεθνείς παράγοντες από την επιστήμη, τη βιομηχανία, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών και να αποτελέσουμε την πλατφόρμα για συζήτηση, ανταλλαγή γνώσεων και προβολή κυκλικών λύσεων αλλά και το σημείο αναφοράς της κυκλικής οικονομίας στον ελληνικό χώρο.

Οι διοργανωτές θα υποδεχτούν με χαρά και θα διευκολύνουν όποια ΜΜΕ παρευρεθούν στην πρώτη ημέρα του συνεδρίου και καλύψουν την εκδήλωση.

Επικοινωνία: Καθηγητής Αλέξανδρος Στεφανάκης (τηλ: 6977068055)

– Ιστοσελίδα συνεδρίου & πρόγραμμα: https://hsce.gr/2nd-international-conference-for-circular-economy/

– email επικοινωνίας: astefanakis@tuc.gr