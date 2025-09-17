Δήμος Μαλεβιζίου:Την Τετάρτη τα εγκαίνια της έκθεσης «Χάρτινον όλον – της Κρήτης το αντάμωμα» στο Μουσείο Δομίνικου Θεοτοκόπουλου στο Φόδελε

Την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στις 17.00 θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης «Χάρτινον όλον – της Κρήτης το αντάμωμα» της εικαστικού Πελαγίας Ανδρουλάκη στο Μουσείο Δομίνικου Θεοτοκόπουλου στο Φόδελε.

Η εικαστικός Πελαγία Ανδρουλάκη, με την επιδέξια “ανταρσία” έναντι στη χρήση του πινέλου και του χρώματος, εξερευνεί και εφευρίσκει νέους τρόπους δημιουργίας έργων, με αποκόμματα χαρτιού από χρησιμοποιημένα περιοδικά. Έχοντας παρουσιάσει την πρώτη της ατομική έκθεση η οποία προστίθεται σε πλήθος ομαδικών, που η ίδια συμμετείχε, η καλλιτέχνης μας παρουσιάζει το «Χάρτινον όλον – της Κρήτης το αντάμωμα », όπου επιλεκτικά συγκαταλέγονται έργα με αναφορά στην Κρήτη.

Με τον δικό της ιδιαίτερο τρόπο, πειραματίζεται και συνθέτει χρησιμοποιώντας ως αφετηρία της τον Μινωικό Πολιτισμό (κοιτίδα του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού).

Την επιμέλεια της έκθεσης έχει η Μαρία Πετρακογιώργη- Ανυφαντάκη, με την υποστήριξη του Δήμου Μαλεβιζίου και της Περιφέρειας Κρήτης.