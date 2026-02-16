Αναζήτηση
ΧΑΝΙΑ

Χανιά: Εξιχνιάσθηκαν δέκα περιπτώσεις κλοπών από οχήματα οικίες και επιχειρήσεις

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπές στα Χανιά

Εξιχνιάσθηκαν -10- περιπτώσεις κλοπών από οχήματα οικίες και επιχειρήσεις

Συνελήφθη χθες (15.02.2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπές στα Χανιά.

Ειδικότερα , μεταμεσονύκτιες ώρες της 14.02.2026 αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας εντόπισαν αλλοδαπό να κινείται με ποδήλατο και πραγματοποίησαν έλεγχο .

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• -2- συσκευές κινητών τηλεφώνων
• -9- ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίες ηλεκτρικών εργαλείων
• Φακός και κατσαβίδι.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων , μία από τις κατασχεθείσες συσκευές κινητών τηλεφώνων είχε αφαιρεθεί νωρίτερα από όχημα εταιρίας ταχυμεταφορών .

Επίσης, ανωτέρω αλλοδαπός ταυτοποιήθηκε για επιπλέον -9 περιπτώσεις κλοπών από οχήματα, οικίες και επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων κατά τη διάρκεια των οποίων είχαν αφαιρεθεί εργαλεία, αντικείμενα και συσκευές συνολικής αξίας 20.100 ευρώ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί Αρμόδια Εισαγγελική Αρχή .

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Κλειστό το Γήπεδο Αγίας Μαρίνας λόγω πτώσης...

0
Από το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται ότι,...

Χανιά :Εεπετειακή εκδήλωση Τιμής και Μνήμης...

0
ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑΚΚΩΝ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΜΑΟΥΤΧΑΟΥΖΕΝ Κυριακή, 15...

Κλειστό το Γήπεδο Αγίας Μαρίνας λόγω πτώσης...

0
Από το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται ότι,...

Χανιά :Εεπετειακή εκδήλωση Τιμής και Μνήμης...

0
ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑΚΚΩΝ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΜΑΟΥΤΧΑΟΥΖΕΝ Κυριακή, 15...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Κλειστό το Γήπεδο Αγίας Μαρίνας λόγω πτώσης δέντρου στον αθλητικό χώρο: Σήμερα, 15/02 & αύριο 16/02
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST