Χανιά: Εξιχνιάσθηκαν δέκα περιπτώσεις κλοπών από οχήματα οικίες και επιχειρήσεις

Συνελήφθη αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπές στα Χανιά

Εξιχνιάσθηκαν -10- περιπτώσεις κλοπών από οχήματα οικίες και επιχειρήσεις

Συνελήφθη χθες (15.02.2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπές στα Χανιά.

Ειδικότερα , μεταμεσονύκτιες ώρες της 14.02.2026 αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας εντόπισαν αλλοδαπό να κινείται με ποδήλατο και πραγματοποίησαν έλεγχο .

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -2- συσκευές κινητών τηλεφώνων

• -9- ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίες ηλεκτρικών εργαλείων

• Φακός και κατσαβίδι.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων , μία από τις κατασχεθείσες συσκευές κινητών τηλεφώνων είχε αφαιρεθεί νωρίτερα από όχημα εταιρίας ταχυμεταφορών .

Επίσης, ανωτέρω αλλοδαπός ταυτοποιήθηκε για επιπλέον -9 περιπτώσεις κλοπών από οχήματα, οικίες και επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων κατά τη διάρκεια των οποίων είχαν αφαιρεθεί εργαλεία, αντικείμενα και συσκευές συνολικής αξίας 20.100 ευρώ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί Αρμόδια Εισαγγελική Αρχή .

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.