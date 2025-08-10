Χανιά:Φεστιβαλική εκδήλωση της ΚΝΕ στο Λιμανάκι Καλυβών. Δευτέρα 11 Αυγούστου

Ανατρέπουμε το παλιό, ανοίγουμε το δρόμο στο νέο. Σοσιαλισμός για να νικήσει το δίκιο !

Αυτό είναι το σύνθημα του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή, που έχει ξεκινήσει ήδη το «ταξίδι» του σε όλη τη χώρα. Μετά τις επιτυχημένες εκδηλώσεις στα Χανιά στο στρατόπεδο Μαρκοπούλου, το 51ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ στα Χανιά κάνει στάση και φέτος στον Αποκόρωνα . Η φετινή φεστιβαλική εκδήλωση της ΚΝΕ είναι αφιερωμένη στα 80 χρόνια από την λήξη του Β’Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών.

Τιμάμε όσες και όσους πάλεψαν, δίνοντας και τη ζωή τους για να συντριβεί ο ιμπεριαλιστικός φασιστικός – ναζιστικός Αξονας. Εμπνεόμαστε από την τεράστια προσφορά του Κόκκινου Στρατού, του σοβιετικού λαού και των εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων, στα οποία πρωτοστάτησαν τα Κομμουνιστικά Κόμματα.

Δε θα θυσιάσουμε τις ζωές και το μέλλον μας στα πολεμικά τους σχέδια! Παλεύουμε ενάντια στον φασισμό και το σύστημα που τον γεννά!

Στις σημερινές συνθήκες της πολεμικής προετοιμασίας και εμπλοκής, χρειάζεται να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης που γεννά φτώχεια, πολέμους, προσφυγιά. Ο φασισμός είναι νύχι-κρέας αυτού του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος. Καλούμε την νεολαία και τον λαό του Αποκόρωνα, να απομονώσει ρατσιστικές-φαστιστικές φωνές που ξαναβγήκαν από τις τρύπες τους, για να υπερασπιστούν τα αφεντικά τους. Μάλιστα διάφορα φασιστοειδή, τον Ιούνιο , τόλμησαν να καταστρέψουν την πλάκα στην τοποθεσία Κερά,που είχε στήσει η Τ.Ε Χανίων του ΚΚΕ.

Η τιμητική πλάκα ήταν αφιερωμένη στον Σπύρο Μπλαζάκη, ξακουστό αντάρτη του ΕΛΑΣ, που με την ομάδα του, χτύπησε το 1944, ομάδα των ναζιστικών στρατευμάτων κατοχής. Τα φασιστοειδή που δρουν στον Νομό, έφτασαν στο σημείο, να οργανώσουν μια απρόκλητη, εγκληματική και δολοφονική επίθεση , απέναντι σε μέλη της ΚΝΕ, που βρίσκονταν στα γραφεία του Κόμματος στον Κουμπέ!

Δεν είναι τυχαίο ότι οι φασίστες ξεμύτισαν, σε συνθήκες που εντείνεται η επίθεση σε εργατικά-λαϊκά δικαιώματα, την στιγμή που η κυβέρνηση και τα κόμματα του ευρωατλαντισμού ετοιμάζονται να φορτώσουν στον λαό το κόστος των στρατιωτικών εξοπλισμών που καμία σχέση δεν έχουν με την άμυνα της χώρας.

Θα προσπαθήσουν να στρέψουν την οργή και την αγανάκτηση του κόσμου, απέναντι στους εξαθλιωμένους πρόσφυγες και μετανάστες, στα θύματα του ιμπεριαλιστικού πολέμου , αφήνοντας στο απυρόβλητο τους θύτες, τις κυβερνήσεις, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ. Κρύβουν τις διαχρονικές ευθύνες της κυβέρνησης , των αστικών κομμάτων που είναι συνένοχοι σε μια πολιτική που μετατρέπει την χώρα σε αποθήκη ψυχών, που στερεί το δικαίωμα στους πρόσφυγες να συνεχίσουν το ταξίδι τους στις χώρες προορισμού τους.

Δεν λένε κουβέντα για το γεγονός ότι η χώρα μας έχει γίνει ορμητήριο των φονιάδων των λαών, για το ότι η Βάση της Σούδας έχει γίνει στόχος αντιποίνων από τους ανταγωνιστές των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, για το ότι η εμπλοκή στα ΝΑΤΟϊκά σχέδια, υπονομεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Στέλνουμε μύνημα στους νοσταλγούς του Χίτλερ, ότι ο ελληνικός λαός και η νεολαία δεν ξεχνά τους ήρωες, που με το όπλο στο χέρι, τσάκισαν τους ναζιστές εισβολείς. Η απάντηση θα δοθεί από τον λαό και την νεολαία, όπου θα βάλει τους φασίστες και το σύστημα της εκμετάλλευσης που υπερασπίζονται, εκεί που πραγματικά ανήκουν! Στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.

Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ καλεί τον λαό και την νεολαία του Αποκόρωνα στην φεστιβαλική εκδήλωση την Δευτέρα 11 Αυγούστου.

Στις 7:00 μμ θα πραγματοποιηθεί τιμητική εκδήλωση στην Κερά Αποκορώνου, για την αποκατάσταση της πλάκας,αφιερωμένης στον Σπύρο Μπλαζάκη και στους αντάρτες του ΕΛΑΣ. Θα μιλήσει ο Νικήτας Μελισσάκης, μέλος του Τομεακού Γραφείου Χανίων και δημοτικός Σύμβουλος Αποκόρωνα.

Στις 9:00 μ.μ θα πραγματοποιηθεί η φεστιβαλική εκδήλωση στο Λιμανάκι Καλυβών και θα περιλαμβάνει:

• Χαιρετισμό από τον Κώστα Γαυγιωτάκη, μέλος του Συμβουλίου Περιοχής Κρήτης της ΚΝΕ

• Πολιτική ομιλία από τον Σπύρο Αγριμάκη, γραμματέα της Τ.Ε Χανίων του ΚΚΕ

• Κρητικό γλέντι με τους Στέλιο Κοτσαμπασάκη (Λύρα) και Τρουλάκη Ραφαήλ(Λαούτο)

• Στο χώρο θα υπάρχει έκθεση των εκδόσεων της Σύγχρονης Εποχής και ταβέρνα.