Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 12 Αυγούστου η Δημοτική Επιτροπή

Την Τρίτη 12 Αυγούστου στις 13:00 συνεδριάζει στη Λότζια η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το αρ. 1 του ν. 5269/1931 «Περί αδειών οικοδομής επί των ρυμοτομούμενων ακινήτων», για απόφαση του Δήμου Ηρακλείου περί απαλλοτρίωσης ή όχι του ρυμοτομούμενου κτιρίου επί της οδού Γιάννη Χρονάκη αρ.15, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Ηρακλείου.

2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίου υγρών καυσίμων με απότμηση πεζοδρομίου, στη συμβολή της οδού Αγίου Τρύφωνος αρ. 28 και της οδού Ηροδότου στην περιοχή Ν. Αλικαρνασσού στον Δήμο Ηρακλείου.

3. Λήψη απόφασης επί αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού αποζημίωσης της κας Βασιλείου Πελαγίας-Μαρίας, για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη το σταθμευμένο αυτοκίνητό της επί της λεωφόρου Πλαστήρα από την πτώση στύλου ηλεκτροφωτισμού .

4. Λήψη απόφασης επί αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού αποζημίωσης του κ. Σμυρνάκη Νικολάου, για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη το σταθμευμένο αυτοκίνητό του επί της λεωφόρου Πλαστήρα από την πτώση στύλου ηλεκτροφωτισμού

5. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθ.588/2025 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

6. ́Εγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες απομάκρυνσης ογκωδών και πράσινων αποβλήτων και συλλογής ανακυκλώσιμων αποβλήτων Δήμου Ηρακλείου και συλλογής σύμμεικτων αποβλήτων και Οδοκαθαρισμού της 1ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου».

7. Έγκριση του 1ου πρακτικού «ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ TOY ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Βελτίωση – επέκταση υφιστάμενου βρεφονηπιακού σταθμού «Μητέρα» στον Άγιο Ιωάννη» Δήμου Ηρακλείου, με κωδικό ΕΣΗΔΗΣ: 214182.

8. Ανάκληση της υπ’ αρ. 555/2025 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής και λήψη νέας, για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) για την εκτέλεση του υδραυλικού αντικειμένου του έργου:«Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση Λ. Καλοκαιρινού (Τμήμα Α’ – από Ίδης έως Γιαμαλάκη)», με Κωδικό ΟΠΣ 6022278, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κρήτη 2021–2027».

9. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των : «ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» και «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ–ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», για την «Υποστήριξη των Διευθύνσεων Δημοτικής Αστυνομίας, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και Οικονομικών Υπηρεσιών στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες».

10. Ανάκληση της υπ’αριθ.142/2025 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Ηρακλείου και λήψη νέας, για την έγκριση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη κατασκευής κτιρίων αθλητικού κέντρου Αγ. Αικατερίνης», του φακέλου της επικαιροποιημένης μελέτης ,των όρων δημοπράτησης, και τον ορισμό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

11. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ»

12. Εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών για αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Διαγωνισμού που ορίστηκε με την με αριθμό 141/2025 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής.

13. Εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής περί αναπροσαρμογής τιμών της ομάδας της με αριθ.πρωτ.46299/2025 σύμβασης για την προμήθεια τροφίμων για δύο χρόνια για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

14. Έγκριση προκαταβολής ποσού έναντι της τρίτης δόσης αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης στον κ .Νικόλαο Αθουσάκη του Εμμανουήλ, για ρυμοτομούμενο ακίνητο στη συμβολή των οδών Πινδάρου και Γεωργίου Γεωργιάδου.

15. Εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής Βεβαίωσης για απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής – Αλλαγή ημερομηνιών νέων ατομικών ειδοποιήσεων.

16. Εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής Βεβαίωσης για παράταση προθεσμίας κοινοποίησης χρηματικών καταλόγων.

17. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην κα Ζουράρη Μαρία.

18. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ.Σαλούστρο Χαράλαμπο.

19. Eισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Προσόδων για διαγραφή προστίμων ΚΟΚ.

20. Εισήγηση για μεταφορά Ατομικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ από την οδό Μαραθώνος (έναντι 26) στην οδό Σκαλτσούνη αρ.23 προς εξυπηρέτηση του κ. Βασιλάκη Μιχαήλ