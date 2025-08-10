Ρέθυμνο:Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.Πρόδρομος στα εγκαίνια της Έκθεσης ΄΄Γη Μυλοποτάμου΄΄στο Πέραμα

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

«ΓΗ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ»

ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ

8 Αυγούστου 2025

Το απόγευμα της Παρασκευής, 8ης Αυγούστου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Παρακλητικού Κανόνος στην Υπεραγία Θεοτόκο, στο Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Περάματος Μυλοποτάμου, παρουσία του Δημάρχου Μυλοποτάμου κ. Γεωργίου Κλάδου, Αντιδημάρχων και ευλαβών χριστιανών.

Στη συνέχεια, ο Σεβασμιώτατος, στην πλατεία του Περάματος, τέλεσε τον Αγιασμό για την έναρξη της Έκθεσης και του Φεστιβάλ «Γη Μυλοποτάμου» και συνεχάρη για την όμορφη αυτή διοργάνωση, η οποία συμπληρώνει φέτος δέκα χρόνια.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Βουλευτής Ρεθύμνης κ. Εμμανουήλ Χνάρης, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κ. Μαίρη Λιονή, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης κ. Μιχαήλ Βάμβουκας, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος Κλάδος, Αντιδήμαρχοι του Δήμου Μυλοποτάμου, Δημοτικοί και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι αρχών και φορέων του τόπου.

Στη συνέχεια, ο Σεβασμιώτατος είχε τη χαρά να περιέλθει, μαζί με τους άρχοντες, τα περίπτερα της Έκθεσης και να συγχαρεί όλους τους ανθρώπους για τον τίμιο κόπο και αγώνα τους, επισημαίνοντας ότι όλοι μαζί οφείλομε να προβάλλομε αυτόν τον Μυλοπόταμο των πολλών, των δραστήριων, των ικανών και εργατικών, αφήνοντας στην άκρη τους λίγους που δυσφημίζουν τον τόπο μας.