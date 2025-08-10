Παραμένουν οι ελληνικές φρεγάτες στο Νότιο Κρητικό Πέλαγος ανεξάρτητα από τις μεταναστευτικές ροές

Η βασική τους αποστολή είναι η επιτήρηση και ο έλεγχος των θαλάσσιων περιοχών που εμπίπτουν στην ελληνική δικαιοδοσία – Ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης της ελληνικής παρουσίας

Στρατηγική απόφαση της Ελλάδας αποτελεί η διατήρηση των πολεμικών μονάδων στο Νότιο Κρητικό Πέλαγος, σύμφωνα με ανώτατες πηγές. «Τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού θα παραμείνουν στην περιοχή ανεξαρτήτως των μεταναστευτικών ροών», σημειώνουν χαρακτηριστικά στo kathimerini.gr, καθώς η βασική τους αποστολή είναι η επιτήρηση και ο έλεγχος των θαλάσσιων περιοχών που εμπίπτουν στην ελληνική δικαιοδοσία.

Οι καραβιές των διακινητών που μεταφέρουν μετανάστες από το Τομπρούκ στην Κρήτη και στη Γαύδο ήταν η αφορμή για την ανάπτυξη των πολεμικών πλοίων, ωστόσο η Αθήνα κρίνει ότι η επίδειξη σημαίας σε μια περιοχή ζωτικής σημασίας για τα ελληνικά συμφέροντα, κατά τη χρονική περίοδο μάλιστα κατά την οποία η Άγκυρα επιχειρεί να παγιώσει τις αξιώσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο χρησιμοποιώντας ως «όχημα» τη Λιβύη, αποτελεί απόλυτη επιχειρησιακή προτεραιότητα.

Οι ναυτικές μονάδες, εκτός από το να δηλώνουν παρουσία, είναι επιφορτισμένες και με την παρακολούθηση όσων τεκταίνονται στο «μαλακό υπογάστριο» της χώρας. Εξάλλου, τους τελευταίους μήνες, εκτός από τις συνηθισμένες διελεύσεις εμπορικών και πολεμικών πλοίων καταγράφεται η όλο και συχνότερη παρουσία ρωσικών μονάδων που δραστηριοποιούνται στη βόρεια Αφρική και τη ζώνη του Σαχέλ. Το γεγονός αυτό έχει κινητοποιήσει τα αντανακλαστικά της Αθήνας και κατ’ επέκταση της Συμμαχίας, ειδικά μετά την εκκένωση της ρωσικής ναυτικής βάσης στην Ταρτούς της Συρίας, που μέχρι πρότινος αποτελούσε τον μεγαλύτερο κόμβο επισκευής και ανεφοδιασμού των ρωσικών πλοίων στη Μεσόγειο.

Από τον Λίβανο μέχρι τη Λιβύη

Η Αθήνα επιδιώκει τη δημιουργία ενός άξονα που θα καλύπτει ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, διατηρώντας «μάτια» και «αυτιά» σε μια από τις πιο «θερμές» περιοχές του πλανήτη. Η μόνιμη παρουσία ελληνικής φρεγάτας στη δύναμη UNIFIL στα ανοιχτά του Λιβάνου ενισχύει το στρατιωτικό αποτύπωμα της Αθήνας στη χώρα της Μέσης Ανατολής, στην οποία πρόκειται να παραχωρηθούν τεθωρακισμένα Μ113 και ελικόπτερα «Χιούι», για την προστασία του ελληνορθόδοξου πληθυσμού. Επιπλέον, εκτός από τις δύο μονάδες στα νότια της Κρήτης, ακόμη μία φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού περιπολεί στα ανοιχτά της Λιβύης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχείρησης «IRINI».

Αρμόδιες πηγές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης της ελληνικής παρουσίας στην περιοχή, εφόσον διαπιστωθεί ότι η Άγκυρα κινείται προς την ενεργοποίηση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, επιχειρώντας έρευνες –απευθείας ή μέσω της Λιβύης– σε περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας.

Παράλληλα, το Πολεμικό Ναυτικό θα εξακολουθήσει να διατηρεί μονάδα στην Ερυθρά Θάλασσα, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαπιστώνεται απειλή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και κατ’ επέκταση για τα ελληνικά συμφέροντα. Σύμφωνα, όμως, με πληροφορίες, η Αθήνα πιέζει για ανάληψη περισσότερων πρωτοβουλιών από τις Βρυξέλλες και εν τέλει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού «στρατηγείου» που θα συντονίζει κεντρικά τις αποστολές σε τρίτες χώρες ή στα διεθνή ύδατα, ώστε η ευθύνη και ο συντονισμός να μη βαρύνουν αποκλειστικά τα κράτη-μέλη.

Η επόμενη μέρα

Η ταυτόχρονη παρουσία πέντε πολεμικών πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ερυθρά Θάλασσα, παράλληλα με τις μονάδες στο Αιγαίο και την τακτική επιχειρησιακή δραστηριότητα, είναι δεδομένο ότι φέρνει στα όρια των αντοχών του τον μηχανισμό του Πολεμικού Ναυτικού.

Ο σχεδιασμός της ηγεσίας προβλέπει τη σταδιακή αποδέσμευση των μεγάλων μονάδων από τα καθήκοντα που σήμερα αναλαμβάνουν και την αξιοποίησή τους σε πιο κρίσιμους ρόλους, όπως η επιτήρηση των περιοχών ελληνικής δικαιοδοσίας. Εξάλλου, ο Νίκος Δένδιας έχει τονίσει πως με την ολοκλήρωση της «Ασπίδας του Αχιλλέα», οι φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού όπως και τα σύγχρονα μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας θα αποδεσμευτούν από την προστασία της χωρικής θάλασσας. Αυτόν τον ρόλο θα αναλάβουν οι παράκτιες πυροβολαρχίες, τα νέα συστήματα αεράμυνας και πυραυλικού πυροβολικού καθώς και τα αυτόνομα συστήματα στον αέρα, τη θάλασσα και τον βυθό.

Για τον λόγο αυτό, το Πολεμικό Ναυτικό προσανατολίζεται στη δημιουργία μιας ισχυρής δύναμης που θα αποτελείται από κύριες μονάδες κρούσης, ορισμένες από τις οποίες θα φέρουν και στρατηγικά όπλα.

Με ορίζοντα το 2030, το Πολεμικό Ναυτικό θα διαθέτει τέσσερις (3+1) φρεγάτες FDI, τέσσερις (2+2) μεταχειρισμένες Bergamini και τις τέσσερις εκσυγχρονισμένες ΜΕΚΟ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 2η, η 3η και η 4η FDI θα εξοπλιστούν με πυραύλους Scalp Naval, όπως και τα νέα υποβρύχια που θα αποκτήσει ο στόλος εντός της επόμενης δεκαετίας.

Πηγή: kathimerini.grhttps://www.kathimerini.gr/