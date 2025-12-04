Χανιά:Η μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή στους Κάμπους Κεραμειών «Το Δέντρο των Ευχών»

ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

«Το Δέντρο των Ευχών»: Η μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή στους Κάμπους Κεραμειών στις 6 & 7/12/2025
Ο Δήμος Χανίων και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κάμπων διοργανώνουν «Το Δέντρο των Ευχών», τη μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή της χανιώτικης ενδοχώρας, η οποία επιστρέφει φέτος ανανεωμένη, φωτεινή και γεμάτη μαγεία.

Στους Κάμπους Κεραμειών, το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025, μικροί και μεγάλοι θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν στους πρόποδες των Λευκών Ορέων ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα, παιχνίδι, ζεστή ατμόσφαιρα και πλήθος δράσεων, που θα ζωντανέψουν το πνεύμα των Χριστουγέννων.

Σας περιμένουμε όλες και όλους για να μοιραστούμε μοναδικές εμπειρίες, να στολίσουμε το Δέντρο των Ευχών και να γιορτάσουμε μαζί αυτές τις φωτεινές ημέρες.

Και φυσικά… ζακέτα να πάρετε!

