Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Με επιτυχία η πρώτη συνάντηση του 2ου κύκλου των Σχολών Γονέων στο Καστέλλι

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου, η πρώτη συνάντηση του 2ου κύκλου της Σχολής Γονέων που υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης και το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΙΑΚΕ), σε συνεργασία με το Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

Το θέμα τηες συνάντησης ήταν «Ασφάλεια, εμπιστοσύνη και ψυχική ανθεκτικότητα», με εισηγητή τον Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας κ. Κωνσταντίνο Φλουρή. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για πρακτικούς τρόπους ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών, για στρατηγικές διαχείρισης άγχους και φόβου, καθώς και για μεθόδους επικοινωνίας που ενισχύουν την εμπιστοσύνη και τη συναισθηματική ασφάλεια μέσα στην οικογένεια.

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, στο καλωσόρισμα του, ανέφερε:

«Ο Δήμος μας, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους δημότες του, στηρίζει κάθε πρωτοβουλία με κοινωνικό και εκπαιδευτικό αντίκτυπο που στοχεύει στην ενδυνάμωση και στήριξη των γονέων. Αναγνωρίζοντας τη σημασία του ρόλου τους στη διαμόρφωση του μέλλοντος των παιδιών και της κοινωνίας, σε μια εποχή που κυριαρχεί η αβεβαιότητα και πολλές φορές ο φόβος, η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Καστέλλι συνέβαλε στην ενδυνάμωση της γονέων με στόχο την καλλιέργεια υγιών σχέσεων εμπιστοσύνης με τα παιδιά τους και την ενίσχυση της ψυχικής τους ανθεκτικότητας».

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης, κα Ελένη Μαράκη-Μπελαδάκη, ο αντιπρόεδρος του ΙΑΚΕ και Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου κ. Εμμανουήλ Μπελαδάκης, ενώ εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής εκτός από το Δήμαρχο παρόντες ήταν, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργος Καλογεράκης και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Παιδείας Στέφανος Ψυλλάκης. Οι Σχολές Γονέων συνεχίζονται το επόμενο διάστημα με νέες θεματικές και εισηγητές, σε άλλους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.