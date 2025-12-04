Σε επιφυλακή ο Δήμος Ηρακλείου για την κακοκαιρία BYRON

Σύσκεψη εργασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών των έντονων καιρικών φαινομένων της κακοκαιρίας Byron πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 4/12 από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας Μανόλης Χαιρέτης, Τεχνικών Υποδομών και Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργος Σισαμάκης, Χωροταξικού Σχεδιασμού, Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας Νίκος Γιαλιτάκης καθώς και στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας και του αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, έγινε αναφορά στη συμβολή του Επιχειρησιακού Κέντρου του Δήμου Ηρακλείου που έχει δημιουργηθεί από τη Δημοτική Αρχή στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, το οποίο αποτελεί τον πυρήνα συντονισμού όλων των Υπηρεσιών και λειτουργεί σε 24ωρη βάση, εκτιμήθηκαν όλα τα δεδομένα και επιβεβαιώθηκε η ετοιμότητα των Υπηρεσιών του Δήμου για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων περιστατικών τις επόμενες ώρες.

Όλες οι Υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου θα παραμείνουν σε επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας με στόχο την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται.