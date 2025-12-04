ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Σε επιφυλακή ο Δήμος Ηρακλείου για την κακοκαιρία BYRON

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σύσκεψη εργασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών των έντονων καιρικών φαινομένων της κακοκαιρίας Byron πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 4/12 από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας Μανόλης Χαιρέτης, Τεχνικών Υποδομών και Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργος Σισαμάκης, Χωροταξικού Σχεδιασμού, Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας Νίκος Γιαλιτάκης καθώς και στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας και του αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, έγινε αναφορά στη συμβολή του Επιχειρησιακού Κέντρου του Δήμου Ηρακλείου που έχει δημιουργηθεί από τη Δημοτική Αρχή στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, το οποίο αποτελεί τον πυρήνα συντονισμού όλων των Υπηρεσιών και λειτουργεί σε 24ωρη βάση, εκτιμήθηκαν όλα τα δεδομένα και επιβεβαιώθηκε η ετοιμότητα των Υπηρεσιών του Δήμου για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων περιστατικών τις επόμενες ώρες.

Όλες οι Υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου θα παραμείνουν σε επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας με στόχο την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εντυπωσίασε τους μαθητές – τρίες της Κρήτης...

0
600 μαθητές από το Ηράκλειο, τα Χανιά και το...

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Με επιτυχία η πρώτη συνάντηση...

0
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, στην...

Εντυπωσίασε τους μαθητές – τρίες της Κρήτης...

0
600 μαθητές από το Ηράκλειο, τα Χανιά και το...

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Με επιτυχία η πρώτη συνάντηση...

0
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, στην...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Με επιτυχία η πρώτη συνάντηση του 2ου κύκλου των Σχολών Γονέων στο Καστέλλι
Επόμενο άρθρο
Εντυπωσίασε τους μαθητές – τρίες της Κρήτης το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΠΣΚΗ για την όπερα του Ρουτζέρο Λεονκαβάλο « Οι Παλιάτσοι»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST