Δήμος Ηρακλείου:Αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα της πύλης Αγίου Γεωργίου

Ολοκληρώνονται οι εργασίες – Με φωτογραφική έκθεση σε συνεργασία με τον Ερασιτέχνη ΟΦΗ, για τα 100 χρόνια του Ομίλου και τη σχέση του με τα Τείχη, η επαναλειτουργία του περάσματος

Με τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της πύλης Αγίου Γεωργίου να βρίσκονται στο τελικό στάδιο, ο χρόνος μετράει αντίστροφα για το άνοιγμα του σημαντικού περάσματος που θα ενώσει ξανά μετά από χρόνια την λ. Ικάρου με την πλ. Ελευθερίας.

Η επαναλειτουργία της πύλης θα συνοδευτεί με μια έκθεση φωτογραφίας αφιερωμένη στα 100 χρόνια του ΟΦΗ και εντάσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας του Δήμου Ηρακλείου με τον Ερασιτέχνη ΟΦΗ. Θα περιλαμβάνει φωτογραφίες που θα απεικονίζουν την σχέση του ΟΦΗ με τα «χεντέκια», την τάφρο και τα Ενετικά Τείχη τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του, όταν οι προπονήσεις και οι αγώνες διαφόρων αθλημάτων γινόταν στα Τείχη.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται παράλληλα και στον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής να αναδείξει άγνωστες πτυχές των Ενετικών Τειχών που είναι συνδεδεμένες με τη διαχρονική σχέση των ανθρώπων της πόλης με το εκπληκτικό μνημειακό συγκρότημα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας και της προετοιμασίας της έκθεσης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στη Λότζια με την συμμετοχή του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, του Αντιδημάρχου Προγραμματισμού & Ψηφιακού Μετασχηματισμού Τάσου Τσατσάκη, του Γενικού Γραμματέα του Ερασιτέχνη ΟΦΗ Δημήτρη Αποστολάκη, του Γενικού Αρχηγού Κώστα Ζερβάκη, του μέλους του Δ.Σ. Μένανδρου Παντελίδη και του Γενικού Διευθυντή και υπεύθυνου Επικοινωνίας Γιώργου Κορτσιδάκη.