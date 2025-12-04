Προώθηση των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Κρήτη

Ολοκληρώθηκε η 2η Τεχνική Συνάντηση και η Ανοικτή Δράση

του έργου «ΕΚΟΙΝΩ»

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 2ης Τεχνικής Συνάντησης και της Ανοικτής Δράσης Διάχυσης της Πράξης «Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών – ΕΚΟΙΝΩ», που πραγματοποιήθηκαν από 1 έως 3 Δεκεμβρίου 2025 στο Ηράκλειο και στο Αρκαλοχώρι.

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VI-A «Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027», με τη συμμετοχή τεσσάρων εταίρων: του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Ινστιτούτου Έρευνας και Ανάπτυξης Μεσογειακών Νησιωτικών Ορεινών Περιοχών Κύπρου (MountMed Institute), του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης και της Μινώα – Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών.

Στόχος της Πράξης «ΕΚΟΙΝΩ» είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών, η ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων και η προτυποποίηση βέλτιστων πρακτικών για την ενεργειακή μετάβαση. Το έργο αποσκοπεί στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και τον μετριασμό της κλιματικής κρίσης, συμβάλλοντας στους κοινούς στόχους Ελλάδας και Κύπρου για μείωση των ανθρακούχων εκπομπών.

Τεχνική Συνάντηση στο Ηράκλειο

Κατά το διήμερο 1-2 Δεκεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (ΠΤΑ) Κρήτης η 2η Τεχνική και Συντονιστική Συνάντηση των εταίρων. Συζητήθηκαν οι πιλοτικές δράσεις που αφορούν τη δημιουργία δύο κοινωνικών φωτοβολταϊκών πάρκων, ενός στην Κρήτη και ενός στον ορεινό όγκο του Τροόδους στην Κύπρο.

Το ΠΤΑ Κρήτης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, διασφαλίζει τη διασύνδεση του έργου με τον Ενεργειακό Σχεδιασμό της Περιφέρειας, το Περιφερειακό Σχέδιο για την Κλιματική Αλλαγή και τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, δίνοντας έμφαση στις προτεραιότητες του ΠΕΠ Κρήτης για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Ανοικτή Δράση στο Αρκαλοχώρι

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, διοργανώθηκε από το ΠΤΑ Κρήτης ανοικτή εκδήλωση πληροφόρησης στην έδρα της Μινώα – Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών στο Αρκαλοχώρι. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι στόχοι και τα οφέλη της Πράξης «ΕΚΟΙΝΩ» σε εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και τοπικούς φορείς.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό τονίζοντας τη σημασία των ενεργειακών κοινοτήτων για την τοπική ανάπτυξη.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και τοποθετήθηκαν ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, ο Πρόεδρος της Μινώα Ενεργειακής Κοινότητας Χαράλαμπος Γιαννόπουλος, καθώς και εκπρόσωποι και μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας.

Εκ μέρους του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης συμμετείχαν ο Διευθυντής Νίκος Σωφρονάς και ο Υπεύθυνος Τμήματος Β’ Γιώργος Παντελάκης. Από την πλευρά των Κύπριων εταίρων, το «παρών» έδωσαν ο Ανδρέας Κυριακίδης από το Εργαστήριο «Ενέργεια και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτηρίων» του Πανεπιστημίου Κύπρου και ο Διευθυντής του Ινστιτούτου MountMed Σταύρος Καζαμίας.

Την Τοπική Αυτοδιοίκηση εκπροσώπησαν επίσης ο Αντιδήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων Μάμας Σφακιανάκης και ο Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Περυσινάκης από τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG VI-A Ελλάδα–Κύπρος 2021-2027. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται σε 2.618.347,77 ευρώ.