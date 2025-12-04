Στη Βουλή η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κ.Λιονή για την κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μαρία Λιονή συμμετείχε στις εργασίες της κοινής συνεδρίασης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, μετέβη χτες στην Αθήνα, όπου συμμετείχε στις εργασίες της κοινής συνεδρίασης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής.

Κεντρικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

«Η εφαρμογή των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στους Δήμους και τις Περιφέρειες» – Ετήσια Έκθεση 2024 της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Στη συνεδρίαση, η οποία διήρκεσε τρεις ώρες, προήδρευαν η κα Αντωνίου και ο κ. Κόνσολας. Την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) εκπροσώπησε η κα Λιονή, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας της ΕΝΠΕ, ενώ συμμετείχε και εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναπτύχθηκε γόνιμος και εποικοδομητικός διάλογος σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές ισότητας μπορούν να φτάσουν αποτελεσματικά σε κάθε πολίτη της χώρας. Οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έθεσαν τα ζητήματα της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης των Δήμων και των Περιφερειών, τα οποία δυσχεραίνουν την εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών ισότητας.

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, δήλωσε σχετικά:

«Η ισότητα των φύλων δεν μπορεί να περιορίζεται σε θεωρητικές πολιτικές∙ πρέπει να υλοποιείται στην καθημερινότητα των πολιτών, εκεί όπου πραγματικά διαμορφώνονται οι κοινωνικές σχέσεις και αναδεικνύονται οι ανάγκες. Για τον λόγο αυτόν, η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να έχει πιο ενεργό και αποφασιστικό ρόλο στη διαχείριση και αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων που αφορούν κοινωνικές και πολιτικές δράσεις ισότητας.

Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, σε άμεση επαφή με τους πολίτες, γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις τοπικές ιδιαιτερότητες, τα προβλήματα και τις προκλήσεις. Είναι, επομένως, οι πλέον κατάλληλοι φορείς για να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν στοχευμένες πολιτικές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Στη νέα προγραμματική περίοδο πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά τη δυνατότητα αποκέντρωσης της διαχείρισης των πόρων προς την Αυτοδιοίκηση, ώστε οι πολιτικές ισότητας να είναι αποτελεσματικές, άμεσες και μετρήσιμες. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι κανείς πολίτης δεν θα μείνει πίσω και ότι η ισότητα θα γίνει πραγματικότητα στην πράξη, και όχι απλώς μια θεσμική επιδίωξη.»