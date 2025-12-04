ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Τελετή Απονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων, Διπλωμάτων Mεταπτυχιακών Σπουδών και Ετήσιων Υποτροφιών και Βραβείων σε φοιτητές και αποφοίτους του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Τελετή Απονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων και Διπλωμάτων Mεταπτυχιακών Σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 στο Αμφιθέατρο «Μανούσος Μανουσάκης» (Γ2.1) της Πολυτεχνειούπολης.

Κατά την Τελετή Απονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων και Διπλωμάτων Mεταπτυχιακών Σπουδών θα απονεμηθούν τα παρακάτω Βραβεία και Υποτροφίες σε φοιτητές και απόφοιτους για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025:

• Βραβείο Αριστείας «Παναγιώτης Μανωλόπουλος»
• Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Επίδοσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων – MBA»
• Υποτροφίες Αριστείας Παγκρητίου Κληροδοτήματος
• Βραβείο «Ιατρού Ιωάννου Γ. Χριστάκη»

Πρόγραμμα Τελετής

ώρα 11:00
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

• Χαιρετισμοί
• Απονομή Υποτροφιών
• Υποτροφιών Ακαδημαϊκής Επίδοσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων – MBA»
• Υποτροφίας Αριστείας Παγκρητίου Κληροδοτήματος

• Απονομή Διδακτορικών Διπλωμάτων και Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
• Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
• Διεθνούς Διατμηματικού ΠΜΣ «Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας – Technology and Innovation Management» των Σχολών ΜΠΔ και ΗΜΜΥ

• Ομαδική Φωτογράφιση Αποφοίτων

ώρα 13:00
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

• Χαιρετισμοί
• Απονομή Βραβείων και Υποτροφιών
• Βραβείου Αριστείας «Παναγιώτης Μανωλόπουλος»
• Υποτροφιών Αριστείας Παγκρητίου Κληροδοτήματος
• Βραβείου «Ιατρού Ιωάννου Γ. Χριστάκη»

• Απονομή Διδακτορικών Διπλωμάτων και Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
• Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
• Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
• Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
• Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

• Ομαδική Φωτογράφιση Αποφοίτων

Η Τελετή θα μεταδοθεί διαδικτυακά μέσω της σελίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο Facebook
https://www.facebook.com/TUC.Chania
για τους γονείς, συγγενείς και φίλους των αποφοίτων που θέλουν να την παρακολουθήσουν.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
