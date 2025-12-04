ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Δήμος Πλατανιά:Στήριξη του αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων της Κρήτης

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης, εκφράζει την συμπαράστασή του στον αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων της Κρήτης, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά οικονομικά και παραγωγικά προβλήματα που απειλούν τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα.

Ο κ. Μαλανδράκης υπογραμμίζει ότι οι άνθρωποι της υπαίθρου αποτελούν θεμελιώδη πυλώνα της τοπικής ανάπτυξης. «Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας δεν διεκδικούν τίποτα περισσότερο από το δικαίωμα να μπορούν να συνεχίσουν την παραγωγή τους με αξιοπρέπεια και προοπτική», τονίζει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, καλεί την Πολιτεία να ακούσει προσεκτικά τα αιτήματα του κλάδου και να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικές λύσεις που αφορούν το αυξημένο κόστος παραγωγής, τη δίκαιη τιμολόγηση των προϊόντων, την προστασία από φυσικές καταστροφές, καθώς και τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα.

«Ο Δήμος Πλατανιά θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων της γης, στηρίζοντας τις προσπάθειές τους και διεκδικώντας λύσεις για τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος», καταλήγει ο κ. Μαλανδράκης.

Στη Βουλή η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κ.Λιονή για...

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μαρία Λιονή συμμετείχε στις εργασίες...

Χανιά:Τελετή Απονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων, Διπλωμάτων Mεταπτυχιακών Σπουδών...

Η Τελετή Απονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων και Διπλωμάτων Mεταπτυχιακών Σπουδών...

Στη Βουλή η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κ.Λιονή για...

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μαρία Λιονή συμμετείχε στις εργασίες...

Χανιά:Τελετή Απονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων, Διπλωμάτων Mεταπτυχιακών Σπουδών...

Η Τελετή Απονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων και Διπλωμάτων Mεταπτυχιακών Σπουδών...
