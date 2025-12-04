ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Δήμος Αγίου Νικολάου:Δωρεάν μεταφορά πολιτών προς και από τον παλαιό Βυζαντινό Ναό του Αγίου Νικολάου στον Όρμο, για τον εορτασμό του Πολιούχου της πόλης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο του εορτασμού του Πολιούχου και Προστάτη της πόλης, Αγίου Νικολάου, ενημερώνει τους δημότες και τους επισκέπτες ότι έχει μεριμνήσει, σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου-Λασιθίου, για τη διευκόλυνση της μετακίνησής τους προς και από τον παλαιό Βυζαντινό Ναό του Αγίου Νικολάου στον Όρμο του Καθολικού.

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου από τις 16:30 και έπειτα θα πραγματοποιούνται δρομολόγια με μικρό λεωφορείο (mini bus), το οποίο θα μεταφέρει δωρεάν τους πολίτες από τον σταθμό του ΚΤΕΛ στον Άγιο Νικόλαο προς και από τον παλαιό Βυζαντινό Ναό στον Όρμο, για τη συμμετοχή στον Μέγα Εσπερινό.

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, ανήμερα της Εορτής, από τις 07:00 το πρωί, θα εκτελούνται δωρεάν δρομολόγια μεταφοράς προς και από τον παλαιό Βυζαντινό Ναό στον Όρμο, για τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Συγκοινωνιών
Νίκος Καμινογιαννάκης

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Στη Βουλή η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κ.Λιονή για...

0
Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μαρία Λιονή συμμετείχε στις εργασίες...

Χανιά:Τελετή Απονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων, Διπλωμάτων Mεταπτυχιακών Σπουδών...

0
Η Τελετή Απονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων και Διπλωμάτων Mεταπτυχιακών Σπουδών...

Στη Βουλή η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κ.Λιονή για...

0
Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μαρία Λιονή συμμετείχε στις εργασίες...

Χανιά:Τελετή Απονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων, Διπλωμάτων Mεταπτυχιακών Σπουδών...

0
Η Τελετή Απονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων και Διπλωμάτων Mεταπτυχιακών Σπουδών...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Ρεθύμνης:Μήνυμα του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Πρασίνου, Εθελοντισμού και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Ρεθύμνης, Γιώργη Παπαδόσηφου για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού
Επόμενο άρθρο
Δήμος Πλατανιά:Στήριξη του αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων της Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κρήτης για την κακοκαιρία «BYRON»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οδηγίες αυτοπροστασίας προς τους πολίτες Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας...

Στη Βουλή η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κ.Λιονή για την κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μαρία Λιονή συμμετείχε στις εργασίες...

Χανιά:Τελετή Απονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων, Διπλωμάτων Mεταπτυχιακών Σπουδών και Ετήσιων Υποτροφιών και Βραβείων σε φοιτητές και αποφοίτους του Πολυτεχνείου Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Τελετή Απονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων και Διπλωμάτων Mεταπτυχιακών Σπουδών...

Δήμος Πλατανιά:Στήριξη του αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων της Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης, εκφράζει την συμπαράστασή του...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST