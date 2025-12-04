Δήμος Ρεθύμνης:Μήνυμα του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Πρασίνου, Εθελοντισμού και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Ρεθύμνης, Γιώργη Παπαδόσηφου για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού που εορτάζεται την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου ο Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Πρασίνου, Εθελοντισμού και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Ρεθύμνης, Γιώργης Παπαδόσηφος προέβη στην εξής δήλωση:

«Με τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού, τιμούμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη όλους τους εθελοντές που με συνέπεια, ανθρωπιά και προσφορά στηρίζουν την κοινωνία μας.

Το Ρέθυμνο έχει δημιουργήσει μια μακρά και σημαντική παράδοση αλληλεγγύης και ενεργής συμμετοχής των πολιτών του και αυτή η κουλτούρα συνεχίζεται δυναμικά χάρη στις εθελοντικές ομάδες, στους συλλόγους και μεμονωμένα σε κάθε συνδημότη που προσφέρει τον χρόνο και τις γνώσεις του για το κοινό καλό.

Οι εθελοντές στον Δήμο Ρεθύμνης βρίσκονται καθημερινά δίπλα στον συνάνθρωπο: στην κοινωνική μέριμνα, στην περιβαλλοντική προστασία, στον πολιτισμό και στον αθλητισμό.

Η συμβολή τους είναι ανεκτίμητη και καθιστά τον τόπο μας πρότυπο συνεργασίας, ανθρωπιάς, ενότητας και ενσυναίσθησης.

Ως Δήμος Ρεθύμνης, ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας να ενισχύουμε τον εθελοντισμό μέσα από οργανωμένες δράσεις, κατάλληλη υποστήριξη και ανοικτές ευκαιρίες συμμετοχής για όλους.

Νοιαζόμαστε για τον συνάνθρωπο μας και για τον τόπο μας και οραματιζόμαστε ένα Ρέθυμνο όπου οι αξίες της αλληλεγγύης και της συλλογικότητας παραμένουν ζωντανές και οδηγούν σε μια πόλη πιο ανθρώπινη, πιο πράσινη, πιο λειτουργική, πιο συμπεριληπτική.

Με βαθιά εκτίμηση, ευχαριστούμε κάθε εθελοντή του Ρεθύμνου, οργανωμένο ή μεμονωμένο, για την προσφορά και το παράδειγμά του.

Η δύναμη της πόλης και των οικισμών μας βρίσκεται στους ανθρώπους της και όλοι μαζί συνεχίζουμε να χτίζουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους».