Kρήτη:Σημαντικά βήματα για την πρώτη «Κοιλάδα Υδρογόνου» στο νησί

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στη Γενική Συνέλευση

του Ευρωπαϊκού Έργου CRAVE-H2

Στην τελική ευθεία για την υλοποίηση της πρώτης «Κοιλάδας Υδρογόνου» στην Κρήτη βρίσκεται το ευρωπαϊκό έργο CRAVE-H2 (HORIZON 2020), με την Περιφέρεια Κρήτης να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια που θέτει το νησί στην αιχμή της ευρωπαϊκής ενεργειακής μετάβασης.

Η πρόοδος του έργου και τα επόμενα βήματα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη (1 & 2 Δεκεμβρίου 2025), στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Το Έργο και η σημασία του για την Κρήτη

Το CRAVE-H2 σχεδιάστηκε από κορυφαίους ευρωπαϊκούς φορείς και ειδικούς στον τομέα του Υδρογόνου, με στόχο τη δημιουργία μιας πλήρως λειτουργικής μονάδας παραγωγής Πράσινου Υδρογόνου. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η αξιοποίηση του καυσίμου σε εφαρμογές ζωτικής σημασίας για την τοπική οικονομία και βιωσιμότητα:

Απανθρακοποίηση Μεταφορών: Τροφοδότηση υδρογονοκίνητων τουριστικών λεωφορείων, μια δράση που σηματοδοτεί την έναρξη του μετασχηματισμού του τουριστικού τομέα μεταφορών στο νησί.

Ενεργειακή Ασφάλεια: Εφαρμογή καινοτόμων λύσεων αποθήκευσης, όπου η πλεονάζουσα πράσινη ηλεκτρική ενέργεια θα μετατρέπεται σε υδρογόνο και θα επιστρέφει στο δίκτυο σε περιόδους υψηλής ζήτησης, ενισχύοντας την ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος.

Η Παρουσία της Περιφέρειας Κρήτης

Στη Γενική Συνέλευση, την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Γιώργος Αλεξάκης, η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών Βασιλική Μαδούλκα, καθώς και ο Project Manager του έργου CRAVE-H2 Αριστοτέλης Τσεκούρας.

Κατά τις εργασίες, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων, με στόχο τα οφέλη της «Κοιλάδας Υδρογόνου» να γίνουν άμεσα αντιληπτά από την τοπική κοινωνία, την αγορά και τους θεσμικούς φορείς του νησιού.

Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα καινοτόμες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που διασφαλίζουν την ενεργειακή αυτονομία, την ασφάλεια εφοδιασμού και τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθιστώντας το νησί πρότυπο εφαρμογής τεχνολογιών αιχμής.