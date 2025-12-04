Hράκλειο:Tελετή λήξης και βράβευσης του HackSocial Crete 2025

Παρουσίαση του Περιφερειακού Μηχανισμού Στήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Η Περιφέρεια Κρήτης και η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης ΑΕ (Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. ΑΕ) απευθύνουν ανοικτό κάλεσμα συμμετοχής στην εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, με κεντρικό μήνυμα «Ιδέες που αλλάζουν ζωές».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025, από τις 18:30 έως τις 20:30, στο Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου (οδός Ανδρόγεω 4).

Στο πλαίσιο της βραδιάς θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού προγράμματος HackSocial Crete 2025. Επτά (7) επιλεγμένοι φορείς κοινωνικής οικονομίας, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, θα παρουσιάσουν πώς εξέλιξαν την ιδέα τους σε μια καινοτόμα δράση υψηλού κοινωνικού αντίκτυπου, στοχεύοντας στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την απονομή βραβείων στους τρεις πρώτους διαγωνιζόμενους.

Παράλληλα, θα αναδειχθεί η σημασία των δημόσιων πολιτικών που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, δίνοντας χώρο και στήριξη σε νέους που επιχειρούν κοινωνικά. Σημαντικό σκέλος της εκδήλωσης αποτελεί η παρουσίαση του Περιφερειακού Μηχανισμού Στήριξης για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, μιας πρωτοβουλίας της Περιφέρειας Κρήτης για την ενδυνάμωση του οικοσυστήματος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

18:30 | Παρουσίαση Περιφερειακού Μηχανισμού – Τι κάναμε στο Hackathon

Διευθύντρια ΠΑΝΕΤΑΙΚ ΑΕ, Μαρία Πετραντωνάκη.

18:45 | Πολιτικές στήριξης από την Περιφέρεια

Σύμβουλος Αντώνης Παπαδεράκης.

19:00 | Ενισχύοντας την τοπική βιωσιμότητα και την κοινωνική συνοχή: Ο αντίκτυπος της Κ.ΑΛ.Ο. στην Περιφέρεια Κρήτης

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Κρήτης, Κατερίνα Βλασάκη.

19:15 – 20:30 | Παρουσιάσεις ιδεών (pitching) κοινωνικών επιχειρήσεων & τελικές βραβεύσεις

20:30 – 21:30 | Κέρασμα

Θα χαρούμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί την ενδυνάμωση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην Περιφέρειά μας.