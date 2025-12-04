«Χερρόνησος – Λύττος Πεδιάδας: Η Κρήτη κάνει βήμα στην καθαρή ενέργεια»

Παράδειγμα προς μίμηση για όλη την Ελλάδα επιθυμεί να αποτελέσει ο Δήμος Χερσονήσου μέσα από τις δράσεις της Ενεργειακής Κοινότητας «Χερρόνησος – Λύττος Πεδιάδας». Η ενεργειακή κοινότητα παρουσιάστηκε επίσημα στο πλαίσιο της πράξης «ΕΚΟΙΝΩ – Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών», σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελιού και Βιάννου.

Αναφέρεται ότι, η Ενεργειακή Κοινότητα «Χερρόνησος – Λύττος Πεδιάδας» αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου Χερσονήσου, που δημιουργήθηκε με σκοπό να προωθήσει την παραγωγή καθαρής ενέργειας και να εξασφαλίσει οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τους κατοίκους.

Στην κοινότητα συμμετέχουν ο Δήμος Χερσονήσου, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, η ΔΕΥΑΧ και ο ΕΣΔΑΚ, φορείς που έχουν άμεσο ρόλο στην καθημερινή λειτουργία και στην ανάπτυξη της περιοχής.

Η ενεργειακή κοινότητα στοχεύει στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως φωτοβολταϊκών σε δημοτικά κτίρια και μη παραγωγικές εκτάσεις, ώστε να μειωθεί το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τον Δήμο και τους οργανισμούς του.

Τα χρήματα που θα εξοικονομούνται θα επιστρέφουν στους πολίτες μέσα από καλύτερες υπηρεσίες, ενίσχυση κοινωνικών δομών και έργα που βελτιώνουν την ποιότητα της καθημερινότητας. Μέρος της παραγόμενης ενέργειας παράλληλα, θα διατίθεται σε ευάλωτα νοικοκυριά, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή.

Για την ενίσχυση της προσπάθειας, ο Δήμος Χερσονήσου έχει ήδη υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα European Energy Communities Facility, με στόχο να εξασφαλίσει πόρους για την τεχνική και οικονομική προετοιμασία των έργων, τη σύνταξη μακροπρόθεσμου επιχειρηματικού σχεδίου, τη νομική και διοικητική υποστήριξη και την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας.

Η πρόταση περιλαμβάνει την προετοιμασία μικρών φωτοβολταϊκών σταθμών σε δημοτικά κτίρια, σχολεία και άλλες εγκαταστάσεις, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του Δήμου και να στηρίζονται ευάλωτα νοικοκυριά.

Η Ενεργειακή Κοινότητα «Χερρόνησος – Λύττος Πεδιάδας» δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διάχυση γνώσης και προγραμματίζει ενημερωτικές ημερίδες, συναντήσεις με επαγγελματικούς συλλόγους, συζητήσεις με τοπικές επιχειρήσεις και εκπαιδευτικές δράσεις στα σχολεία. Στόχος είναι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στην απαραίτητη πληροφόρηση και να συμμετάσχουν ενεργά στη νέα εποχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

«Η Ενεργειακή Κοινότητα “Χερρόνησος – Λύττος Πεδιάδας” δεν είναι απλώς ένα τεχνικό έργο, αλλά μια κοινωνική επένδυση» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Θέλουμε να δείξουμε ότι η καθαρή ενέργεια μπορεί να είναι υπόθεση όλων μας, να μειώσει το κόστος για τον Δήμο και τους πολίτες, να στηρίξει τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή. Με συνεργασία, διαφάνεια και όραμα, ο Χερσόνησος μπορεί να γίνει σημείο αναφοράς για την πράσινη μετάβαση στην Κρήτη και να αποδείξει ότι η ενέργεια είναι δύναμη ανάπτυξης και δικαιοσύνης».