Χανιά:Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών χαιρετίζει τις κινητοποιήσεις των σχολείων

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΖΩΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΞΟΝΤΩΝΕΙ-ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΣΑΣ ΝΟΜΟΙ!

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ !ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ!

Η Συντονιστική Επιτροπή της πόλης μας χαιρετίζει τις κινητοποιήσεις που γίνονται στα σχολεία της πόλης μας για να δικαιωθεί το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, που διεκδικεί το αυτονόητο ,να γίνουν όλες οι εξετάσεις για να μάθει πως πέθανε το παιδί του. Κάνουμε πράξη την υπόσχεση που δώσαμε πριν δύο χρόνια να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα των Τεμπων.

Τώρα πρέπει να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στις πολιτικές ,που βάζουν το κέρδος πάνω από την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Να αγωνιστούμε ενάντια στους νόμους που θεωρούν τις ανάγκες μας κόστος.

Και φέτος από το πρώτο κιόλας κουδούνι στα σχολεία μας ήρθαμε αντιμέτωποι με 200 κενά στην πρωτοβάθμια και πάνω από 160 κενά στην δευτεροβάθμια ,σε εκπαιδευτικούς. Τα τμήματά μας έχουν 25 και 26 μαθητές αντί να έχουμε παραπάνω καθηγητές και να γίνεται καλύτερα το μάθημα με λιγότερους μαθητές ανά τάξη, για να μην χρειάζεται οι οικογένειές μας να δίνουν χιλιάδες ευρώ σε φροντιστήρια.

Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχει Φράγκο για τα σχολεία μας, δίνει δις ευρώ για πολεμικούς εξοπλισμούς ,για την συμμετοχή σε πολέμους έξω από τα σύνορα της χώρας. Φτιάχνει σχολεία που μας εξοντώνουν αντί να μας μορφώνουν. Ένας μαθητής για να περάσει στο Πανεπιστήμιο, έχει να αντιμετωπίσει την ΕΒΕ( Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ) , τράπεζα θεμάτων και τριπλές πανελλαδικές.

Αντί να ψηφίσει νόμους που θα διευκολύνουν εμάς και τις οικογένειές μας, ψηφίζει την 13ωρη εργασία. Γυρίζει εμάς και τις οικογένειές μας, 150 χρόνια πίσω.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΜΑΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ

Εμείς οι μαθητές ξέρουμε καλά ότι το δίκιο κατακτιέται με οργάνωση και συντονισμό από όλους τους μαθητές. Από την πρώτη κιόλας μέρα οργανώσαμε αγώνες στα σχολεία μας, φτιάξαμε τα αιτήματά μας ,συμμετείχαμε στην απεργία στο πλάι των γονιών και των καθηγητών μας που απέργησαν για να μην δουλεύουν 13 ώρες, για αυξήσεις στους μισθούς ,για δωρεάν Υγεία και Παιδεία.

Διεκδικούμε ένα καλύτερο σχολείο απαιτώντας να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας!

Καλούμε όλα τα 15μελή και 5μελή του νομού να οργανώσουν τον αγώνα τους ανά σχολείο και να συντονίσουμε την δράση μας. Δεν δεχόμαστε να βλέπουμε το άδικο.

Γιατί ησυχία κάνουμε όταν τα παιδιά κοιμούνται ,όχι όταν σκοτώνονται. Ενώνουμε την φωνή μας με τους γονείς μας και απαιτούμε: Να σταματήσει η Σφαγή στην Παλαιστίνη!

Συμμετέχουμε στην συναυλία αλληλεγγύης «Ένα τραγούδι για την Γάζα», Κυριακή 12/10 στις 19:30,στο Γυαλί Τζαμί.

Παίρνουμε απόφαση μέσα από γενικές συνελεύσεις, συνεδριάσεις των 5μελων και 15μελων για νέα μαθητική πορεία και στην επόμενη απεργία, όταν η κυβέρνηση ψηφίσει τον νόμο για τις 13 ώρες δουλειάς. Δεν θα τους περάσει!

Διεκδικούμε:

• Να ικανοποιηθεί το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι

• Ούτε σκέψη για Τριπλές Πανελλαδικές!

• Να καλυφθούν εδώ και τώρα τα κενά εκπαιδευτικών!

• Όχι συγχωνεύσεις τμημάτων- 15 μαθητές/ τάξη!

• Κατάργηση Τράπεζας Θεμάτων και ΕΒΕ!

• Αντισεισμικός και αντιπλημμυρικός έλεγχος σε όλα τα σχολεία. Να δοθούν χρήματα για τις ανάγκες των σχολείων μας όπως θέρμανση.

• Δωρεάν κανονική ενισχυτική διδασκαλία για όλα τα μαθήματα και για όσους το έχουν ανάγκη!

• Να μην καταργηθούν ειδικότητες στα ΕΠΑΛ! Αναβάθμιση των εργαστηρίων τους!

• Καμία σκέψη για αποβολή και καταστολή σε μαθητές και σχολεία που αγωνίζονται!

• Δωρεάν μετακίνηση στα ΜΜΜ για τους μαθητές

• Δωρεάν σνακ στους μαθητές και μείωση των τιμών στα σχολικά κυλικεία με κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη διατροφή μας!

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ