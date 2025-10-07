ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Εγκαίνια νέου Δημοτικού Σχολείου Πανόρμου

Με υψηλές πολιτικές παρουσίες εγκαινιάζεται το νέο δημοτικό σχολείο Πανόρμου

Με την παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Κωστή Χατζηδάκη, της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κας Σοφίας Ζαχαράκη, του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη και του περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου και ώρα 17:00 τα εγκαίνια του νέου Δημοτικού Σχολείου Πανόρμου στον Δήμο Μυλοποτάμου.

Όπως αναφέρει στην πρόσκληση του ο δήμος Μυλοποτάμου, «η εκδήλωση σηματοδοτεί την έναρξη λειτουργίας ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού χώρου που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των μαθητών και της τοπικής κοινωνίας».

