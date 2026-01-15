Χανιά:Η Vantarakis Hotel Collection διακρίνεται στα HolidayCheck Awards 2026

Η VANTARAKIS HOTEL COLLECTION ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ

HOLIDAYCHECK AWARDS 2026

Η Vantarakis Hotel Collection, στη Γεωργιούπολη Χανίων, διακρίθηκε για άλλη μία χρονιά στα HolidayCheck Awards 2026, με τα 5-άστερα θέρετρα Ventale Island Breeze Resort, Mythos Palace Resort & Spa και Pepper Sea Club Hotel να συγκαταλέγονται στα Top 10 πολυτελή ξενοδοχεία της Ελλάδας και ανάμεσα στα κορυφαία της Κρήτης.

Η HolidayCheck, η κορυφαία ταξιδιωτική πλατφόρμα στις γερμανόφωνες

αγορές, ανέδειξε τα πολυτελή ξενοδοχεία του Ομίλου, αποκλειστικά βάσει των

αξιολογήσεων και των σχολίων των ίδιων των επισκεπτών, γεγονός που

επιβεβαιώνει την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη

συνολική εμπειρία φιλοξενίας.

Με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, ο Όμιλος Vantarakis Hotel Collection συνεχίζει να προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες φιλοξενίας υψηλού επιπέδου.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

www.vantarakishotels.gr

Παραλία Κουρνά-Γεωργιούπολη

73007 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα

Τηλέφωνο επικοινωνίας :+30 28250 61739