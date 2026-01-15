ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Κρήτης η προγραμματική σύμβαση για τις αναγκαίες μελέτες ανακαίνισης της ιστορικής οικίας Χρονάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση των μελετών που θα προετοιμάσουν την ανακαίνιση της ιστορικής οικίας Χρονάκη προχώρησε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, παρουσία της Προέδρου του Λυκείου Ελληνίδων Ηρακλείου Μαρίας Κασσωτάκη.

Η σύμβαση, συνολικού ύψους 260.000€, αποτελεί προϊόν συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Κρήτης και του Λυκείου Ελληνίδων. Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται ισομερώς από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Κρήτης.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η Περιφέρεια Κρήτης αναλαμβάνει τη διαδικασία των αναθέσεων προκειμένου να επικαιροποιηθούν και να συμπληρωθούν οι υφιστάμενες μελέτες. Παράλληλα, θα εκπονηθούν νέες απαραίτητες μελέτες, όπως η μουσειολογική και η μουσειογραφική, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την ολοκλήρωση του φακέλου του έργου.

Όπως τόνισε ο Σταύρος Αρναουτάκης, με την ολοκλήρωση του μελετητικού φακέλου, η Περιφέρεια θα είναι σε θέση να εντάξει το έργο της ανακαίνισης σε χρηματοδοτικό εργαλείο, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίησή του.

«Πρόκειται για μια ουσιαστική εξέλιξη που μας επιτρέπει να προετοιμάσουμε το έδαφος για την αποκατάσταση ενός εμβληματικού κτιρίου της πόλης του Ηρακλείου», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας των φορέων για τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Κρήτη: Στο 200% η πληρότητα στη Μονάδα...

0
Η αύξηση των διαγνώσεων καρκίνου, έχει αυξήσει πάρα πολύ...

Χανιά:Η Vantarakis Hotel Collection διακρίνεται στα HolidayCheck...

0
Η VANTARAKIS HOTEL COLLECTION ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ HOLIDAYCHECK AWARDS 2026 Η Vantarakis...

