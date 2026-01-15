Δήμος Ηρακλείου:Εργασίες σύνδεσης περιοχών με το νέο δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΗ

Αλλαγές στην υδροδότηση από τη δεξαμενή Δ4 για μερικές ώρες, από το βράδυ της Πέμπτης 15/1 μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής 16/1

Μια προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης για καλό σκοπό, ανακοινώνεται από την ΔΕΥΑΗ, προκειμένου να εκτελεσθούν οι εργασίες σύνδεσης των δικτύων περιοχών του Ηρακλείου στο νέο δίκτυο που έχει κατασκευαστεί στο πλαίσιο του εμβληματικού έργου «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου 2019».

Οι εργασίες θα κρατήσουν λίγες ώρες και ειδικότερα, από το βράδυ της Πέμπτης 15/1 μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής 16/1 και περιλαμβάνουν τη διακοπή της υδροδότησης από τη δεξαμενή Δ4. Οι περιοχές που θα επηρεασθούν είναι η Θέρισος, ο Μασταμπάς, το Ατσαλένιο, η Λ. Πλαστήρα, ο Λόφος Αξιωματικών (Αγία Αικατερίνη), η Φιλοθέη, η Κηπούπολη και οι Πατέλες.

Η ΔΕΥΑΗ ζητάει την κατανόηση των δημοτών για αυτές τις απαραίτητες εργασίες, ενώ περισσότερες πληροφορίες για τη διανομή του νερού δίνονται καθημερινά από το 2810339050 (αστική χρέωση) και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ.