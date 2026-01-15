Κρήτη: Δημιουργείται αρχαιολογικό Μουσείο στις Αρχάνες – Θα φιλοξενήσει σπάνια ευρήματα

Σε εξέλιξη ο σχεδιασμός για το Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχανών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός για το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο στις Αρχάνες της Κρήτης, στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, με την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων και το Πολυτεχνείο Κρήτης, προϋπολογισμού 730.000 ευρώ.

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος για την αποτίμηση, τον ανασχεδιασμό και την ανακατασκευή του υφιστάμενου κτηρίου, του παλαιού εμφιαλωτηρίου οίνου, στο οποίο πρόκειται να στεγαστεί το Μουσείο.

Το ακίνητο του παλαιού εμφιαλωτηρίου, εντός έκτασης 8.247 τ.μ., έχει παραχωρηθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού από τον Δήμο Αρχανών–Αστερουσίων. Αποτελεί τμήμα των εγκαταστάσεων του π. Αγροτικού Συνεταιρισμού Αρχανών, εντός των ορίων του κηρυγμένου παραδοσιακού τμήματος του οικισμού.

Πώς θα διαμορφωθεί το Μουσείο

Το ακίνητο περιλαμβάνει έναν σημαντικό αριθμό κτηρίων και εγκαταστάσεων που κατασκευάστηκαν σταδιακά από τη δεκαετία του 1960 έως και τις αρχές της δεκαετίας του 1980, τα οποία ήταν απαραίτητα για τις τότε παραγωγικές και μεταποιητικές ανάγκες του άλλοτε κραταιού Συνεταιρισμού για την παραγωγή κρασιού, επιτραπέζιων σταφυλιών, σταφίδας όπως οινοποιείο, συσκευαστήριο, αποθήκες, δεξαμενές, γραφεία, κ.ά.

Αρχαιολογικά ευρήματα

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Η δημιουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου στις Αρχάνες αποτελεί ένα έργο καινοτόμο, ένα έργο σημαντικό για την προβολή και ανάδειξη του σημαντικότατου αρχαιολογικού πλούτου της περιοχής.

Οι αρχαιολογικοί θησαυροί των Αρχανών εκτίθενται σήμερα στο κτήριο του Δημοτικού Σχολείου του οικισμού. Η μικρή αυτή Αρχαιολογική Συλλογή δημιουργήθηκε το 1993 και περιλαμβάνει όψεις και εκθέματα της μινωικής και μεταμινωικής εποχής των Αρχανών.

Η ίδρυση Αρχαιολογικού Μουσείου στις Αρχάνες κρίθηκε επιβεβλημένη εξ αιτίας του τεράστιου πλούτου των ευρημάτων, που αποκαλύπτονται στις ανασκαφές των αρχαιολογικών πυρήνων της ευρύτερης περιοχής.

Βάσει του εγκεκριμένου κτηριολογικού προγράμματος, το Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχανών διαμορφώνεται σε 6.330 τ.μ., και διαρθρώνεται σε μόνιμη έκθεση επιφάνειας 900 τ.μ., αίθουσα περιοδικών εκθέσεων, αίθουσες πολυμεσικών και εκπαιδευτικών εφαρμογών και συνεδρίων, χώρους εργαστηρίων, αποθηκών για τις αρχαιότητες της ΠΕ Ηρακλείου και συντήρησης αρχαιοτήτων, χώρους εξυπηρέτησης κοινού (πωλητήριο, αναψυκτήριο, WC και για ΑμεΑ, χώροι προσωπικού).

Η νέα κτηριακή εγκατάσταση προβλέπει σύγχρονες υποδομές προσβασιμότητας και ενεργειακής αποδοτικότητας.