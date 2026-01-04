Χανιά:Ο ΦΣ Εστιών καταγγέλλει την ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ ενάντια στην Βενεζουέλα και τον λαό της

Ο Φοιτητικός μας Σύλλογος καταγγέλλει την ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ ενάντια στην Βενεζουέλα και τον λαό της, τον βομβαρδισμό της πρωτεύουσας της χώρας, Καράκας.

Η επέμβαση έχει στόχο τον ενεργειακό πλούτο της χώρας και την “ευθυγράμμιση” της χώρας και της περιοχής με τα συμφέροντα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους ενάντια σε αυτά των ανταγωνιστών τους Ρωσίας και Κίνας.

Αποκαλύπτονται για άλλη μία φορά τα παραμύθια για τον “ειρηνοποιό” Τραμπ, αλλά και τα άθλια προσχήματα για δήθεν καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών από τις ΗΠΑ.

Ο λαός της Βενεζουέλας είναι ο μόνος υπεύθυνος να αποφασίσει για το μέλλον του χωρίς ξένες επεμβάσεις και απειλές. Καλούμε κάθε φοιτητή και φοιτήτρια να δείξει την αλληλεγγύη του στο λαό της Βενεζουέλας και στον δίκαιο αγώνα του ενάντια στην ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ!