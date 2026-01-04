ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Σοκαριστική κτηνωδία στο Ρέθυμνο: Εντοπίστηκαν 17 νεκρά κουτάβια κάτω από γέφυρα

Αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (4/1) στον Δήμο Αμαρίου Ρεθύμνου, όπου κάτω από γέφυρα εντοπίστηκαν 17 νεκρά κουτάβια.

Σύμφωνα με τον φιλοζωικό σύλλογο «Ομάδα Εθελοντών Νοιάζομαι», τα κουτάβια εντοπίστηκαν στην περιοχή μεταξύ των χωριών Μέρωνας και Γερακάρι.

Ο φιλοζωικός σύλλογος στην ανακοίνωση του τονίζει ότι «Δεν πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός, αλλά για μαζική θανάτωση ανυπεράσπιστων ζώων, η οποία συνιστά ποινικό αδίκημα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.»

Προσθέτει επίσης ότι ήδη έχει κατατεθεί επίσημη καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ., με την «Ομάδα Εθελοντών Νοιάζομαι» να ζητά πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών στους υπαίτιους.

Ολόκληρη η η ανάρτηση της «Ομάδας Εθελοντών Νοιάζομαι»:
«Στον Δήμο Αμαρίου Ρεθύμνης, μεταξύ Μέρωνα και Γερακαρίου, 17 κουτάβια βρέθηκαν νεκρά κάτω από γέφυρα.

Η πληροφορία και οι φωτογραφίες έγιναν γνωστές σήμερα, στη πρόεδρο του φιλοζωικου συλλόγου “Ζωόφιλοι Ρεθυμνου” κ. Νελλη Ζησιμοπούλου.

Το Αστυνομικό Τμήμα Αμαρίου, με το οποίο επικοινώνησε άμεσα, είχε ήδη ενημερωθεί τις προηγούμενες ημέρες. Δεν μιλάμε για «μεμονωμένο περιστατικό». Μιλάμε για μαζική θανάτωση ανυπεράσπιστων ζώων. Μιλάμε για ποινικό αδίκημα.

Έχει γίνει επίσημη καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ.

Ζητάμε πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών.

Η σιωπή και η αδιαφορία δεν είναι επιλογή.

Όποιος μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο σε ζώα, μπορεί να το κάνει ξανά».

