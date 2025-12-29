ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:“Ολοκληρώθηκαν οι Χριστουγεννιάτικες δράσεις του Δήμου Πλατανιά, στα νηπιαγωγεία του Δήμου.”

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μέσα σε κλίμα χαράς και γιορτινής διάθεσης ολοκληρώθηκαν οι Χριστουγεννιάτικες δράσεις του Δήμου Πλατανιά, στα νηπιαγωγεία της περιοχής.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά Μαλανδράκης Ιωάννης χαρακτηριστικά ανέφερε «…οι παραπάνω Χριστουγεννιάτικες δράσεις είχαν στόχο να προσφέρουν στα παιδιά στιγμές δημιουργίας, χαράς και ενεργής συμμετοχής,

ενισχύοντας παράλληλα το πνεύμα συνεργασίας και την Εορταστική ατμόσφαιρα μέσα στη σχολική κοινότητα. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, παιχνίδι και καλλιτεχνική έκφραση, οι μικροί μαθητές είχαν την ευκαιρία να βιώσουν το πνεύμα των Χριστουγέννων με έναν ουσιαστικό και ευχάριστο τρόπο…»

Η ανταπόκριση των παιδιών υπήρξε ιδιαίτερα θερμή, ενώ και οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν με ενθουσιασμό, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχημένη υλοποίηση των δράσεων. Το χαμόγελο και η ενεργή συμμετοχή των νηπίων αποτέλεσαν την πιο ουσιαστική επιβεβαίωση της αξίας τέτοιων πρωτοβουλιών μας.

Ο Δήμος Πλατανιά ευχαριστεί θερμά τις διευθύνσεις των νηπιαγωγείων και τους εκπαιδευτικούς για τη συνεργασία και τη στήριξή τους και δεσμεύεται να συνεχίσει την υλοποίηση δράσεων που προάγουν τη δημιουργικότητα, τη χαρά και τη συνολική εκπαιδευτική εμπειρία των παιδιών. Οι δράσεις υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με την παιδαγωγό με εξειδίκευση σε παιδαγωγικά δρώμενα, κα Δήμητρα Πενταράκη.

placeholder text

«Χριστούγεννα στην Πόλη 2025»: Οι εκδηλώσεις για την Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
