Χανιά:Ολοκληρώθηκαν οι δράσεις της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) σε συνεργασία με τους Δήμους Χανίων, Πλατανιά και Σφακίων, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων 2025

Ολοκληρωθήκαν με μεγάλη επιτυχία οι δράσεις της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)] σε συνεργασία με τους Δήμους Χανίων, Πλατανιά, και Σφακίων, που υλοποιήθηκαν από τις 22 έως τις 30 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων (EWWR) 2025,

με εθνικό συντονιστή τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωση (ΕΟΑΝ). Οι δράσεις επικεντρώθηκαν στην πρόληψη παραγωγής αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίηση του Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ) που ήταν και το σύνθημα της φετινής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας (Αξιοποίηση ON – Απόρριψη OFF), καθώς και στην ορθή ανακύκλωση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Οι δράσεις ήταν οι εξής:

1. Συνέντευξη Τύπου, όπου παρουσιάστηκαν από τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και τους Δήμους οι δράσεις για την EWWR 2025 και η σημασία της πρόληψης παραγωγής ΑΗΗΕ και της επαναχρησιμοποίησης ΗΗΕ.

2. Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας & Παζάρι Ανταλλαγής και Ανακύκλωσης Βιβλίων στον Δήμο Σφακίων, όπου διανεμήθηκαν Ενημερωτικός Οδηγός της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), για την πρόληψη και την επαναχρησιμοποίηση ΗΗΕ και την ορθή Διαλογή την Πηγή (ΔσΠ) των ΑΗΗΕ, καθώς και τσάντες επαναχρησιμοποίησης.

3. Διανομή 250+ Ενημερωτικών Οδηγών με πρακτικές οδηγίες για την πρόληψη και την επαναχρησιμοποίηση ΗΗΕ και τη σωστή διαλογή στην πηγή ΑΗΗΕ.

4. Ενημερωτική Εκστρατεία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), με καθημερινές αναρτήσεις στοχευμένων μηνυμάτων, για την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση ΗΗΕ και την υπεύθυνη διαχείριση των ΑΗΗΕ.

5. Συλλογή «Πόρτα – Πόρτα» ΑΗΗΕ στον Δήμο Χανίων και στον Δήμο Πλατανιά, με συλλογή κατόπιν ραντεβού 2.520 κιλά ΑΗΗΕ, από κατοικίες του Δήμου Χανίων και περίπου 500 κιλά από κατοικίες του Δήμου Πλατανιά, τα οποία μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και στη συνέχεια σε εξειδικευμένες μονάδες επεξεργασίας για ανακύκλωση.

6. Σχολικός Διαγωνισμός Συλλογής ΗΗΕ για επαναχρησιμοποίηση και ΑΗΗΕ για ανακύκλωση από τις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Σφακίων, όπου συγκεντρώθηκαν 12 Ηλεκτρικές συσκευές για επαναχρησιμοποίηση και 1.710 κιλά (1,71 τόνοι) ΑΗΗΕ, με νικήτρια σχολική μονάδα το Ασκύφου (Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο) και έπαθλο 300 ευρώ, προσφορά του Δήμου Σφακίων.

7. Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση μαθητιώσας νεολαίας, με ενημέρωση πάνω από 175 μαθητών και εκπαιδευτικών από τα Δημοτικά Σχολεία: Ασκύφου, Βουβά, Βουκολιών και το ΓΕΛ Αλικιανού, για την πρόληψη και την επαναχρησιμοποίηση ΗΗΕ και τη σωστή διαχείριση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων και διανομή σχετικού ενημερωτικού οδηγού.

8. Αποστολή ενημερωτικού δελτίου στους Δήμους και λοιπές αναθέτουσες αρχές της Π.Ε. Χανίων για την ενσωμάτωση «Πράσινων Κριτηρίων» προμήθειας ΗΗΕ στις Δημόσιες Συμβάσεις.

9. Παζάρι «Ανταλλαγής» Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Συσκευών, όπου επιλέχθηκαν από πολίτες για επαναχρησιμοποίηση 43 λειτουργικές συσκευές (δωρεάν), οι οποίες είχαν προσφερθεί από πολίτες και από τις σχολικές μονάδες των Σφακίων, με παράλληλη ενημέρωση για την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και τη Διαλογή στην Πηγή των Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και διανομή σχετικού Ενημερωτικού Οδηγού.

Οι δράσεις της φετινής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων απέδειξαν ότι οι πολίτες συμμετέχουν ενεργά και στηρίζουν πρωτοβουλίες που ενισχύουν την επαναχρησιμοποίηση και τη μείωση των αποβλήτων. Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ευχαριστεί θερμά τους Δήμους Χανίων, Πλατανιά και Σφακίων για τη συνεργασία, τις σχολικές κοινότητες, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και όλους τους πολίτες που συνέβαλαν στην επιτυχία των δράσεων και δηλώνει ότι θα συνεχίσει αντίστοιχες πρωτοβουλίες.