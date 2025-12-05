Ψηφιακός Ιστορικός Πλοηγός Νεότερης Ιστορίας Κρήτης 1821–1913 από την επανάσταση στην Ένωση-Από την Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Η νέα ηλεκτρονική δικτυακή πύλη και οι ψηφιακές εφαρμογές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακός Ιστορικός Πλοηγός της Νεότερης Ιστορίας της Κρήτης (1821–1913)», παρουσιάστηκε σήμερα στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου στην Περιφέρεια Κρήτης.

Το έργο υλοποιήθηκε μέσω του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, με δικαιούχο την Περιφέρεια Κρήτης, σε επιστημονική επιμέλεια του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης (ΕΚΙΜ/ΙΜΚ) και την ανάδοχο Ένωση Εταιρειών «NOVA ICT – ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS».

Τον ψηφιακό ιστορικό πλοηγό της νεότερης ιστορίας της Κρήτης 1821-1913, παρουσίασαν η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας Γεωργία Μηλάκη, ο αν. διευθυντής Ιστορικού Μουσείου Κρήτης Αγησίλαος Καλουτσάκης,

ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Aegean Solutions Αλέξανδρος Τζωρτζακάκης, ενώ παραβρέθηκαν το στέλεχος της εταιρίας Aegean Solutions Βαρβάρα Τσάκα, ο Δημήτρης Κυπριωτάκης από το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και η αν. Διευθύντρια Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφέρειας Κρήτης Εμμανουέλα Γερογιαννάκη.

Στο πλαίσιο της δράσης αναπτύχθηκε πλούσιο ψηφιακό και διαδραστικό περιεχόμενο, το οποίο επιτρέπει την άμεση και εύκολη πρόσβαση σε ιστορικά στοιχεία, μαρτυρίες και τεκμήρια, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και ζωντανή εικόνα του κρητικού παρελθόντος.

Με αυτόν τον τρόπο, η Περιφέρειας Κρήτης επιδιώκει να συμβάλει ουσιαστικά στην καταγραφή και τη διάδοση της ιστορίας του νησιού, καθώς και στη διατήρηση και μετάδοση της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς στις νεότερες γενιές.

Η πρόσβαση στον Ιστορικό Πλοηγό της Κρήτης, σε ελληνικά και αγγλικά, γίνεται μέσα από τον σύνδεσμο https://www.crete-modernhistory.gr/

Αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και τη στέρεη επιστημονική βάση που παρείχε το Ιστορικό Μουσείο, καταγράφηκε, οργανώθηκε και αναδείχθηκε ο ιστορικός και πολιτιστικός πλούτος της Κρήτης, από την Επανάσταση του 1821 έως και την Ένωση με την Ελλάδα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη διάσταση της εκπαίδευσης, καθώς το έργο απευθύνεται και στη σχολική κοινότητα της Κρήτης. Μέσα από το νέο ψηφιακό περιβάλλον, πολίτες, φοιτητές και φοιτήτριες, μαθητές και μαθήτριες μπορούν να έρθουν σε άμεση επαφή με την τοπική ιστορία, να γνωρίσουν σημαντικές περιόδους, πρόσωπα και γεγονότα και να καλλιεργήσουν μια βαθύτερη σχέση με τον τόπο τους.

Σημαντική επίσης είναι η μετάφραση όλου του περιεχομένου στην Αγγλική γλώσσα το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους τουρίστες και επισκέπτες της Κρήτης να μάθουν και να περιηγηθούν στα ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν την σύγχρονη Ιστορία μας.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης μια εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας (AR) με την ονομασία Crete Modern History AR, διαθέσιμη για κινητές συσκευές Android και iOS, καθώς και μια εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας (VR) για χρήση με μάσκες VR αλλά και οθόνες αφής που θα εγκατασταθούν το επόμενο διάστημα σε επιλεγμένα σημεία.

Μέσα από αυτά τα εργαλεία, το ψηφιακό περιεχόμενο θα διαχυθεί με σύγχρονο και ελκυστικό τρόπο στην εκπαιδευτική κοινότητα και το ευρύ κοινό.

Η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας Γεωργία Μηλάκη, έκανε λόγο για ένα έργο υψηλής πολιτιστικής και τεχνολογικής αξίας. «Ο Ψηφιακός Ιστορικός Πλοηγός της Νεότερης Ιστορίας της Κρήτης, είναι μια καινοτόμα ψηφιακή διαδρομή που αναδεικνύει την ιστορική πορεία του νησιού μας.

Η πλατφόρμα συνδυάζει την ιστορική τεκμηρίωση, την ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού και τεχνολογίες αιχμής, δημιουργώντας ένα νέο τρόπο πρόσβασης στη μνήμη και στην ταυτότητα της Κρήτης.

Πρόκειται για ένα εικονικό ταξίδι στα καθοριστικά γεγονότα της νεότερης ιστορίας της Κρήτης, με τρόπο προσιτό, ελκυστικό και δίνει την δυνατότητα στον χρήση να εξερευνήσει, τις επαναστάσεις και τα κινήματα στην Κρήτη την περίοδο 1821-1913, τις μεγάλες μάχες που υπήρξαν, τις κοινωνικές και πολιτικές μεταβολές της εποχής, τις ιστορικές προσωπικότητες που διαμόρφωσαν την πορεία προς την αυτονομία και την ένωση» ανέφερε χαρακτηριστικά η κα. Μηλάκη.

Ο αν. διευθυντής του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης Αγησίλαος Καλουτσάκης ανέφερε: «Το συγκεκριμένο πρόγραμμα για την δημιουργία του Ψηφιακού ιστορικού Πλοηγού της νεότερης ιστορίας της Κρήτης (1821 – 1913) ήταν για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόκληση όχι μόνο επειδή η μελέτη και η προβολή της τοπικής ιστορίας αποτελούν πρωταρχικό στόχο του Μουσείου και της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών αλλά και για τον πρόσθετο λόγο της δυναμικής αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας με προσδοκόμενο όφελος τόσο για το ευρύ κοινό εντός και εκτός Κρήτης όσο και για ειδικές κατηγορίες, όπως λ.χ. η εκπαιδευτική κοινότητα.

Η επιστημονική ομάδα του μουσείου εργάστηκε για την παραγωγή του ιστορικού περιεχομένου της εφαρμογής εστιάζοντας στον εντοπισμό και την τεκμηρίωση της ιστορικής πληροφορίας».

Ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της Αιγαίου Solutions ΑΕ Αλέξανδρος Τζωρτζακάκης επεσήμανε: «Το έργο που υλοποιήσαμε με τη NOVA ICT περιλαμβάνει πτυχές της σύγχρονης Ιστορίας της Κρήτης που δεν έχουν προβληθεί όσο θα έπρεπε μέχρι σήμερα.

Περαιτέρω που δίνει προστιθέμενη αξία είναι η σύνδεση του έργου με την εκπαίδευση κυρίως μέσω των εφαρμογών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας που ¨μιλούν¨ τη γλώσσα της νέας γενιάς και κάνουν ευκολότερη την πρόσβαση των μαθητών στο ψηφιακό αυτό περιεχόμενο. Επίσης η διασύνδεση και με τον τουρισμό, μέσω της μετάφρασης στην Αγγλική γλώσσα όπου ενισχύει τον Ιστορικό αλλά και τον λεγόμενο σκοτεινό (dark) τουρισμό».