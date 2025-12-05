ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Δήμος Χανίων:Πλήθος εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους, στις περιαστικές περιοχές και αυτό το τριήμερο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Χανίων, στο πλαίσιο του φετινού εορταστικού σχεδιασμού, δίνει έμφαση στις περιαστικές περιοχές, ώστε μικροί και μεγάλοι σε κάθε γειτονιά να συμμετέχουν στη γιορτινή ατμόσφαιρα και στις δράσεις που πραγματοποιούνται με τη συνεργασία Τοπικών Κοινοτήτων, Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων και φορέων της κάθε περιοχής.

Για το προσεχές τριήμερο προγραμματίζεται ένα πλούσιο σύνολο εκδηλώσεων:

Σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025
• Στο κοινοτικό Γραφείο της Αγ. Μαρίνας (πρώην Κ.Ε.Π.), στις 18:00 ανάβουμε το δέντρο και σας περιμένουμε να υποδεχτούμε τα Χριστούγεννα, με παιχνίδια και ψυχαγωγία για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει βόλτες με το Χριστουγεννιάτικο τρενάκι, δώρα, μελωδίες και εκπλήξεις. Αμέσως μετά θα τραγουδήσει ο Μάνος Μαλαξιανάκης.

Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Δεκεμβρίου
• Πλατεία Κάμπων Κεραμειών, Κάμποι Κεραμειών
Φέτος, τα Κεραμειά γεμίζουν μαγεία! Μικροί και μεγάλοι είστε όλοι καλεσμένοι σε ένα διήμερο γεμάτο δράσεις, εκπλήξεις, μουσική και… πολλές ευχές!

Και φυσικά… ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για ένα ταξίδι δύο ατόμων στη Βιέννη, με εισιτήρια & διαμονή προσφορά αξίας 600€!

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025:
• Πλατεία Σούδας

Φωτοδότηση χριστουγεννιάτικου δέντρου, χριστουγεννιάτικο τρενάκι, ξυλοπόδαροι.
Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων, Τοπική Κοινότητα Σούδας, Ένωση Επιχειρηματιών Σούδας, Πολιτιστικός Σύλλογος Σούδας

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025:
• Δημοτικό Σχολείο Βαμβακόπουλου, στις 10:30
Κάλαντα, Τρενάκι, Ξωτικά, Παιχνίδια, Χορός, Μπαλόνια
Facepainting, Λιχουδιές, Χριστουγεννιάτικη Παράσταση και εορταστικό παζάρι.

Δράση του Συλλόγου ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ : “Δότης μυελού των οστών “.
Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων, Τοπική Κοινότητα Βαμβακόπουλου.
• Party Bazaar στα Νεροκούρου, από τις 12:00

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Νεροκούρου, σε συνεργασία με τον Δήμο Χανίων και τη Δημοτική Κοινότητα Νεροκούρου, διοργανώνουν μια ολοήμερη χριστουγεννιάτικη γιορτή με δράσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.

• Merry X-Mas 2025 στην Χρυσοπηγή

Στο Δημοτικό Σχολείο Χρυσοπηγής την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στις 12.00 ο Δήμος Χανίων, οι τοπικοί φορείς και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων σας προσκαλούν να γιορτάσετε μαζί τους με βόλτα με το Χριστουγεννιάτικο τρένο, παιχνίδια, χορό, balloon show από την ομάδα Bubblebee, Χριστουγεννιάτικη zumba από την σχολή χορού Dale Paso με τον zumba instractor Κωνσταντίνο Κακαβελάκη και μουσική από τον dj Αριστοτέλη Μανιουδάκη.
Είσοδος Ελεύθερη.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Ρεθύμνης:Αναβολή Εθελοντικής Δενδροφύτευσης

0
λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών αναβάλλεται η εκδήλωση της Εθελοντικής Δενδροφύτευσης...

Ρέθυμνο:Εργαστήριο μελέτης για την ενίσχυση της συνεργασίας...

0
Συμμετοχή εκπροσώπων κοινωνικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης σε εργαστήριο...

Δήμος Ρεθύμνης:Αναβολή Εθελοντικής Δενδροφύτευσης

0
λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών αναβάλλεται η εκδήλωση της Εθελοντικής Δενδροφύτευσης...

Ρέθυμνο:Εργαστήριο μελέτης για την ενίσχυση της συνεργασίας...

0
Συμμετοχή εκπροσώπων κοινωνικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης σε εργαστήριο...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ψηφιακός Ιστορικός Πλοηγός Νεότερης Ιστορίας Κρήτης 1821–1913 από την επανάσταση στην Ένωση-Από την Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Επόμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Εργαστήριο μελέτης για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ κοινωνικών επιχειρήσεων σε αγροτικές περιοχές
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

ΚΚΕ:Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου Για τα προβλήματα από την κακοκαιρία Byron

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Για μια ακόμα φορά, ο λαός της Αττικής, της...

Δήμος Ρεθύμνης:Αναβολή Εθελοντικής Δενδροφύτευσης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών αναβάλλεται η εκδήλωση της Εθελοντικής Δενδροφύτευσης...

Χανιά:3ο Φεστιβάλ Φάτνης με θέμα «Το Φως του Κόσμου»,

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
3ο Φεστιβάλ Φάτνης με θέμα «Το Φως του Κόσμου»,...

Ρέθυμνο:Εργαστήριο μελέτης για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ κοινωνικών επιχειρήσεων σε αγροτικές περιοχές

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συμμετοχή εκπροσώπων κοινωνικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης σε εργαστήριο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST