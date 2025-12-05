Δήμος Χανίων:Πλήθος εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους, στις περιαστικές περιοχές και αυτό το τριήμερο

Ο Δήμος Χανίων, στο πλαίσιο του φετινού εορταστικού σχεδιασμού, δίνει έμφαση στις περιαστικές περιοχές, ώστε μικροί και μεγάλοι σε κάθε γειτονιά να συμμετέχουν στη γιορτινή ατμόσφαιρα και στις δράσεις που πραγματοποιούνται με τη συνεργασία Τοπικών Κοινοτήτων, Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων και φορέων της κάθε περιοχής.

Για το προσεχές τριήμερο προγραμματίζεται ένα πλούσιο σύνολο εκδηλώσεων:

Σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025

• Στο κοινοτικό Γραφείο της Αγ. Μαρίνας (πρώην Κ.Ε.Π.), στις 18:00 ανάβουμε το δέντρο και σας περιμένουμε να υποδεχτούμε τα Χριστούγεννα, με παιχνίδια και ψυχαγωγία για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει βόλτες με το Χριστουγεννιάτικο τρενάκι, δώρα, μελωδίες και εκπλήξεις. Αμέσως μετά θα τραγουδήσει ο Μάνος Μαλαξιανάκης.

Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

• Πλατεία Κάμπων Κεραμειών, Κάμποι Κεραμειών

Φέτος, τα Κεραμειά γεμίζουν μαγεία! Μικροί και μεγάλοι είστε όλοι καλεσμένοι σε ένα διήμερο γεμάτο δράσεις, εκπλήξεις, μουσική και… πολλές ευχές!

Και φυσικά… ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για ένα ταξίδι δύο ατόμων στη Βιέννη, με εισιτήρια & διαμονή προσφορά αξίας 600€!

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025:

• Πλατεία Σούδας

Φωτοδότηση χριστουγεννιάτικου δέντρου, χριστουγεννιάτικο τρενάκι, ξυλοπόδαροι.

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων, Τοπική Κοινότητα Σούδας, Ένωση Επιχειρηματιών Σούδας, Πολιτιστικός Σύλλογος Σούδας

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025:

• Δημοτικό Σχολείο Βαμβακόπουλου, στις 10:30

Κάλαντα, Τρενάκι, Ξωτικά, Παιχνίδια, Χορός, Μπαλόνια

Facepainting, Λιχουδιές, Χριστουγεννιάτικη Παράσταση και εορταστικό παζάρι.

Δράση του Συλλόγου ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ : “Δότης μυελού των οστών “.

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων, Τοπική Κοινότητα Βαμβακόπουλου.

• Party Bazaar στα Νεροκούρου, από τις 12:00

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Νεροκούρου, σε συνεργασία με τον Δήμο Χανίων και τη Δημοτική Κοινότητα Νεροκούρου, διοργανώνουν μια ολοήμερη χριστουγεννιάτικη γιορτή με δράσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.

• Merry X-Mas 2025 στην Χρυσοπηγή

Στο Δημοτικό Σχολείο Χρυσοπηγής την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στις 12.00 ο Δήμος Χανίων, οι τοπικοί φορείς και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων σας προσκαλούν να γιορτάσετε μαζί τους με βόλτα με το Χριστουγεννιάτικο τρένο, παιχνίδια, χορό, balloon show από την ομάδα Bubblebee, Χριστουγεννιάτικη zumba από την σχολή χορού Dale Paso με τον zumba instractor Κωνσταντίνο Κακαβελάκη και μουσική από τον dj Αριστοτέλη Μανιουδάκη.

Είσοδος Ελεύθερη.