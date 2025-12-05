Ρέθυμνο:Εργαστήριο μελέτης για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ κοινωνικών επιχειρήσεων σε αγροτικές περιοχές

Συμμετοχή εκπροσώπων κοινωνικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης σε εργαστήριο μελέτης (workshop) στο Ρέθυμνο, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου με τίτλο: «Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές για βιώσιμα συστήματα τροφίμων»(rEdESIGN), της Περιφέρειας Κρήτης.

Την Τρίτη 2 και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο το 3o εργαστήριο μελέτης (workshop), με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ κοινωνικών επιχειρήσεων σε αγροτικές περιοχές, που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα, σε περιοχές της Κρήτης (Ελλάδα), της Σικελίας (Ιταλία) και της Ανδαλουσίας (Ισπανία), μέσω της οικοδόμησης ενός ευρωπαϊκού δικτύου περιφερειακών και τοπικών αρχών με συγκλίνουσες προτεραιότητες για την κοινωνική οικονομία και τη δημιουργία χώρου και ευκαιριών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για μάθηση και συνεργασία.

Στο πλαίσιο των διήμερων συναντήσεων, οι εκπρόσωποι κοινωνικών επιχειρήσεων εργάστηκαν πάνω στη δημιουργία ενός δυναμικού και αποτελεσματικού δικτύου συνεργασίας, στην ενίσχυση της ικανότητας των μελών του δικτύου και στην εμπλοκή ενός ευρέος φάσματος ενδιαφερόμενων μερών για την ανταλλαγή γνώσεων και τη διαπεριφερειακή μάθηση.

Επιπρόσθετα, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την επίτευξη των στόχων του έργου που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα, τον οικολογικό προσανατολισμό και την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας στις αγροτικές περιοχές.

Ειδικότερα, την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου οι παρευρισκόμενοι συναντήθηκαν με την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ρεθύμνης κα Λιονή Μαρία, η οποία αναφέρθηκε στο ουσιαστικό ενδιαφέρον της Περιφέρειας Κρήτης για την Κοινωνική Οικονομία, τόσο μέσα από το Στρατηγικό Περιφερειακό Σχέδιο όσο και μέσα από τα ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει αναπτύξει και υλοποιεί.

Τόνισε, επίσης, την σπουδαιότητα των αποτελεσμάτων των διαδικασιών του εργαστηρίου με στόχο τη χρήση τους στο χάρτη της διαμόρφωσης πολιτικής με επίκεντρο τη Κοινωνική Οικονομία στον αγροδιατροφικό τομέα. Οι συναντήσεις συνεχίστηκαν στη περιοχή των Ανωγείων, καθώς στην περιοχή δραστηριοποιούνται ήδη τρεις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, με μία τέταρτη υπό ίδρυση, όπως ο δήμαρχος κ. Κεφαλογιάννης Σωκράτης ανέφερε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των συμμετεχόντων στο παγκόσμιο Γεωπάρκο του Ψηλορείτη.

Ο ίδιος συζήτησε με τους συμμετέχοντες από το Παλέρμο και τη Σεβίλλη, τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ως προς το θεσμικό πλαίσιο αναφερόμενος στις ιδιαιτερότητες των ορεινών περιοχών «…δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μια κοινωνική επιχείρηση που εδρεύει στο Κολωνάκι με το ίδιο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο που θα αντιμετωπιστεί μια κοινωνική επιχείρηση που εδρεύει και δραστηριοποιείται στα Ανώγεια …».

Η κα Βρέντζου Εύη, στέλεχος του Γεωπάρκου και μέλος της Ν-Ιδαία, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις σε επίπεδο χρηματοδότησης και διαχείρισης από το κεντρικό κράτος. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν και να ανταλλάξουν κοινούς προβληματισμούς, θέσεις, απόψεις, προβλήματα και ευκαιρίες που συναντούν, με τους εκπροσώπους από την Ν-Ιδαία και από το Αργαστήρι, κ Καλλέργη Νίκο και κ. Καλομοίρη Γιώργο, αντιστοίχως.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον «Τόπο του Βοσκού» ο οποίος έχει παραχωρηθεί από το Δήμο Ανωγείων στην ΚΟΙΝΣΕΠ Ν-Ιδαία ενώ με τη χρήση εικονικής πραγματικότητας (από την ΚΟΙΝΣΕΠ Αργαστήρι) μπόρεσαν να γνωρίσουν τις δράσεις της περιοχής στον αγροδιατροφικό τομέα μέσα από μια σύγχρονη ματιά.

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, ο Δήμαρχος Αγ. Βασιλείου κ. Ταταράκης Γιάννης υποδέχθηκε του συμμετέχοντες, παρουσία και του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης στον τομέα Επιχειρηματικότητας κ. Βάμβουκα Μιχάλη.

Ο κ. Ταταράκης αναφέρθηκε στους τομείς ανάπτυξης του Δήμου Αγίου Βασιλείου, αναφέρθηκε στο τουριστικό προφίλ και την ανάγκη στήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρωτοβουλία που έχει αναληφθεί για την ίδρυση της νεοσύστατης Κοιν.ΣΕΠ που αποτελεί ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο και συνάμα ένα στοίχημα για την ανάπτυξη της περιοχής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, στην παρέμβασή του, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα στήριξης των 86 Κοινωνικών Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης που τελικά επιλέχθηκαν ενώ δεσμεύτηκε να στηρίξει με κάθε μέσο τις πρωτοβουλίες να αναληφθούν σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και στην προώθηση των ζητημάτων τους σε εθνικό επίπεδο.

Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι της νεοσύστατης Κοιν.ΣΕΠ «Φιλάγριος», κ. Μαυροτσουπάκης Μιχάλης, κ. Χαραλαμπάκης Γιάννης και ο κ. Ρακιντζής Σταύρος, αναφέρθηκαν στο πλάνο των δραστηριοτήτων αναλυτικότερα, τους στόχους και τον αντίκτυπο που θα έχει η δράση αυτή στην περιοχή όπως χαρακτηριστικά ανάφεραν αλλά και στα προβλήματα και τα εμπόδια που συναντούν τόσο σε επίπεδο χρηματοδότησης όσο και σε επίπεδο λειτουργίας.

Την ενίσχυση της εξωστρέφειας της κοινωνικής οικονομίας τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο – CretanSCENT κ. Παπαδάκης Κώστας, ο οποίος συμμετείχε και στο δεύτερο διακρατικό εργαστήριο μελέτης που πραγματοποιήθηκε στη Σεβίλλη στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο Διευθυντής Ανάπτυξης ΠΕ Ρεθύμνης και Συντονιστής του έργου κ. Δαράκης Μιχαήλ, επεσήμανε ως προς την ανάδειξη της σημαντικότητας δράσεων ενίσχυσης των επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας, αναφερόμενος σε προηγούμενες εκπαιδευτικές δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης μέσω του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Δημόσιο ΚΔΒΜ) ενώ παράλληλα εξέφρασε την πεποίθηση ότι η δραστηριοποίηση τέτοιων επιχειρήσεων συμβάλλει σημαντικά στην τοπική ανάπτυξη και πρόοδο της κάθε περιοχής προάγοντας τη συμμετοχή και την καλλιέργεια συλλογικού πνεύματος.

Τις συναντήσεις συντόνισαν, ο αν. Προϊστάμενος Παιδείας, ΔΒΜ και Απασχόλησης κ. Πίτερης Χαράλαμπος-Νικόλαος ο οποίος αναφέρθηκε στην πορεία του έργου rEdESIGN αλλά και στις πρωτοβουλίες, που έχουν υλοποιηθεί από την Περιφέρεια Κρήτης από το 2021, με χρηματοδότηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο:

«Διαδικτυακή Εκπαίδευση στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» που υλοποίησε το Δημόσιο ΚΔΒΜ της Περιφέρειας Κρήτης με ακρωνύμιο «Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης» σε συνεργασία με το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας και το Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας και Οικονομικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου αλλά και του ευρωπαϊκού έργου «DTRaIN» που εξειδικεύεται στην αλλαγή νοοτροπίας στον αγροδιατροφικό τομέα που αποτέλεσαν τη βάση για το πρόγραμμα «rEdESIGN».

Ο κ. Ανδρουλάκης Κωνσταντίνος από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση (ECTE) από το Ρέθυμνο, και εταίρος του έργου, στις παρεμβάσεις τους επεσήμανε την προοπτική των δράσεων για την κοινωνική επιχειρηματικότητα σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και την ανάγκη συνέχισης διεκδίκησης ευρωπαϊκών έργων που θα συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση και διαμόρφωση ενός μοντέλου ενεργοποίησης των πολιτών.

Ο κ. Ανδρώνης Κωνσταντίνος τέλος επεσήμανε την αναγκαιότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη λειτουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων ιδιαίτερα μέσα από τις διακρατικές συνεργασίες.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο με τίτλο: «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές για βιώσιμα συστήματα τροφίμων»και με ακρωνύμιο «rEdESIGN» υλοποιείται από το τμήμα Παιδείας, ΔΒΜ και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης,

ως επικεφαλής εταίρος, στο πλαίσιο του προγράμματος SingleMarketProgram (SMP) και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και Εκτελεστική Επιτροπή Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (EISMEA).

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.