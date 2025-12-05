ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δωρεά τροφίμων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μαλεβιζίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τρόφιμα που συγκεντρώθηκαν από το χριστουγεννιάτικο παζάρι που πραγματοποίησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δαμάστας, στο πλαίσιο της φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου του Δήμου Μαλεβιζίου, καθώς και από την προσφορά της εταιρείας STONE GROUP INTERNATIONAL, παραδόθηκαν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου. Την παράδοση πραγματοποίησαν ο Γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Δαμάστας, Κώστας Περάκης, καθώς και εκπρόσωπος της εταιρείας.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δαμάστας, την εταιρεία STONE GROUP INTERNATIONAL, αλλά και προς τις επιχειρήσεις Χαλκιαδάκης Α.Ε., Σκλαβενίτης ΑΕPENINSULA RESORT & SPA, CRETA FARMS, Σαβοϊδάκης Α.Ε. και την Τράπεζα Τροφίμων Κρήτης, για την έμπρακτη και διαχρονική στήριξή τους προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης ενισχύει έμπρακτα τις δομές στήριξης ευάλωτων συμπολιτών μας, ιδιαίτερα ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων. Ο Δήμος Μαλεβιζίου ελπίζει το παράδειγμα αυτό να βρει μιμητές και να αποτελέσει αφορμή για ακόμη περισσότερες δράσεις στήριξης και αλληλοβοήθειας από φορείς και επιχειρήσεις της τοπικής κοινωνίας.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
